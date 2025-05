Incêndio atinge Ginásio de Campinas e provoca nuvem de fumaça

Um incêndio de grandes proporções atingiu, no fim da manhã desta quinta-feira (22/05), o Ginásio de Esportes do Setor Campinas, em Goiânia. As chamas, que começaram na área externa do prédio, se espalharam rapidamente e provocaram uma intensa nuvem de fumaça, visível a vários quarteirões de distância.

Segundo informações preliminares, o fogo teria se iniciado em materiais acumulados do lado de fora do ginásio, incluindo papelão, lonas e madeira. Com a facilidade de combustão dos itens, as chamas avançaram para o interior da estrutura esportiva, danificando parte do espaço.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta do meio-dia e permanece no local realizando o controle das chamas. Quatro viaturas atuam no combate ao fogo e na contenção da fumaça. Apesar da gravidade do incêndio, não há registro de vítimas até o momento.