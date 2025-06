Caiado lança projeto para reduzir filas e otimizar rede hospitalar do Estado

O governador Ronaldo Caiado lançou, nesta quinta-feira (26/6), o projeto Integração Hospitalar em Rede, uma iniciativa pioneira voltada à otimização do sistema de saúde estadual. Em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e com o Institute for Healthcare Improvement (IHI), a proposta tem como meta reduzir pela metade o tempo de espera por atendimento hospitalar, integrando 24 unidades da rede pública. A execução começa de forma imediata e deve durar cerca de 18 meses.

A ação reúne o que há de mais avançado em gestão hospitalar. Segundo o governador, a proposta consolida um sonho antigo de tornar Goiás referência nacional em eficiência na saúde pública. “Sempre sonhamos com isso: transformar Goiás em exemplo de eficiência e gestão em saúde no Brasil. Agora é realidade”, afirmou Ronaldo Caiado.

O projeto inclui a realização de diagnósticos nos hospitais para identificar gargalos, capacitação de equipes e formação de líderes multiplicadores. A partir disso, a metodologia do IHI será aplicada para melhorar o fluxo de pacientes, integrar os hospitais da rede e otimizar o uso dos leitos, reduzindo a superlotação. A medida é considerada estratégica para o futuro da saúde pública no estado.

“Dá para fazer medicina com transparência, com qualidade e salvando vidas. Esse é o compromisso da nossa gestão”, reforçou Caiado, que também destacou o papel do Hospital Israelita Albert Einstein na recuperação de unidades estratégicas, como o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo).

O secretário de Estado da Saúde, Rasível dos Santos, destacou que Goiás está preparado para liderar uma mudança estrutural na forma de fazer saúde pública. “Hoje temos leitos de UTI distribuídos em todo o estado, contratos regulares e metas sendo cumpridas pelas unidades. Criamos um ecossistema maduro e seguro para avançar com projetos dessa envergadura”, ressaltou.

A metodologia do IHI baseia-se em três pilares: criar um sistema de aprendizagem em toda a estrutura hospitalar; redesenhar processos assistenciais com foco na eficiência do fluxo de pacientes; e utilizar inteligência de dados para prever demandas, agendar cirurgias e reduzir variações nos atendimentos.

Para o presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, Sidney Klajner, a parceria representa um marco para a saúde pública brasileira. “Nosso papel é aportar conhecimento e experiência em melhoria contínua, focando em qualidade, segurança, cuidado centrado no paciente e eficiência operacional. Goiás está dando um passo à frente e será exemplo para todo o país”, afirmou.

Klajner lembrou ainda que o Einstein já participou de mais de 1.500 projetos similares no Brasil e na América Latina, impactando mais de 4,5 milhões de pessoas e gerando uma economia estimada de R$ 1,3 bilhão em recursos públicos e privados. “Não se trata de mudar o barco da saúde, mas de mudar a forma de navegar — ajustando as velas para sermos impulsionados pelos ventos da excelência”, completou.

A iniciativa conta com o envolvimento direto de mais de 500 profissionais de saúde e reforça o compromisso do governo estadual com a gestão eficiente e o cuidado humanizado. O projeto foi elaborado ao longo de sete meses e torna Goiás o primeiro estado a integrar grandes hospitais públicos em um único fluxo de processos hospitalares.

