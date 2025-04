Caiado manifesta apoio a Marussa Boldrin e pede firmeza no combate à violência contra a mulher

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), manifestou nesta segunda-feira (28) apoio à deputada federal Marussa Boldrin (MDB) após a parlamentar revelar ter sido vítima de violência doméstica. Em declaração pública, Caiado elogiou a coragem da deputada em romper o silêncio e denunciar as agressões sofridas.

“Quero manifestar toda minha solidariedade à deputada Marussa Boldrin. Sua coragem em denunciar a violência que sofreu é um exemplo de força para todas as mulheres”, afirmou o governador.

Caiado classificou a violência contra a mulher como um “absurdo” que deve ser combatido com firmeza e reafirmou seu compromisso com políticas públicas de proteção e dignidade feminina. “Não podemos aceitar, em hipótese alguma, que a violência contra a mulher ainda persista em nossa sociedade. Isso é um absurdo que deve ser combatido com firmeza”, declarou.

O governador também garantiu apoio pessoal à parlamentar. “Marussa, você não está sozinha. Reafirmo meu compromisso de lutar sempre pela proteção e dignidade das mulheres. Conte com meu apoio”, concluiu.

Marussa Boldrin tornou público nesta segunda-feira um relato em que descreve as agressões físicas, morais e psicológicas que sofreu de seu ex-marido, o advogado Sinomar Júnior, com quem manteve um relacionamento de nove anos. A revelação gerou ampla repercussão política e solidariedade de lideranças de diferentes partidos.