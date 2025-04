A líder da bancada de Goiás na Câmara dos Deputados, Flávia Morais (PDT), manifestou apoio público à deputada federal Marussa Boldrin (MDB) após a parlamentar revelar ter sido vítima de violência doméstica praticada por seu ex-marido. Em carta aberta divulgada nesta segunda-feira (28), Marussa relatou episódios de agressão física, emocional e psicológica ao longo de nove anos de relacionamento.

Em publicação nas redes sociais, Flávia destacou a coragem da colega de romper o silêncio e tornar pública uma experiência dolorosa. “Quero deixar registrada aqui minha solidariedade e meu apoio à deputada federal Marussa Boldrin, minha colega de bancada, que teve a coragem de romper o silêncio e denunciar a violência que sofreu”, escreveu.

A líder da bancada ressaltou as dificuldades enfrentadas por mulheres que denunciam agressões, especialmente quando envolvem relações familiares. “Mais difícil ainda é viver sob agressões físicas, emocionais e psicológicas, sem respeito e sem dignidade”, afirmou. Segundo ela, a atitude de Marussa representa um exemplo de força e encorajamento para outras mulheres que passam pela mesma situação.

Flávia também chamou atenção para a gravidade do problema no país. “A realidade da violência doméstica no Brasil é alarmante. Milhões de mulheres enfrentam agressões dentro de casa, muitas vezes praticadas por quem deveria protegê-las. Precisamos falar sobre isso, apoiar essas mulheres e garantir que nenhuma se sinta sozinha”, destacou. A parlamentar concluiu reafirmando seu compromisso com a causa feminina: “Marussa, conte comigo e com todos que acreditam na liberdade e na dignidade das mulheres”.