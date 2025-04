Marussa Boldrin denuncia ter sido vítima de relacionamento abusivo: “não cabe amor onde existe violência”

A deputada federal por Goiás, Marussa Boldrin (MDB), denunciou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (28), ter sido vítima de um relacionamento abusivo. Em uma carta aberta, publicada no Instagram, Marussa detalhou anos de agressões psicológicas, traições e episódios de violência física que sofreu em seu casamento.

“Eu estive em um relacionamento abusivo. Dizer isso em voz alta já é, por si só, um ato de coragem”, escreveu a parlamentar. Segundo ela, os abusos começaram após o nascimento de sua primeira filha, quando o então companheiro passou a afastar-se emocionalmente e a desferir agressões verbais que questionavam sua capacidade como mãe, mulher e profissional.

Marussa contou que, mesmo diante das humilhações, traições e ameaças, tentou por diversas vezes preservar a relação, acreditando que o amor poderia mudar a realidade que vivia. “Fui xingada, maltratada, ameaçada e humilhada, criando, infelizmente, uma rotina de sofrimento”, afirmou.

A deputada revelou ainda que, mesmo já ocupando cargo público, foi vítima de sabotagens no âmbito pessoal e, em 2023, o ex-companheiro ultrapassou a violência psicológica e a agrediu fisicamente. “Em 2025 resolvi seguir com minha vida para tentar voltar a ter paz, ele reagiu com ódio e me espancou pela segunda vez, agora com mais intensidade”, disse ao romper o silêncio, registrar boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva.

“Não cabe amor onde existe violência. Eu sobrevivi”, declarou Marussa, ao reforçar que a decisão de tornar pública sua história tem como objetivo encorajar outras mulheres a reconhecerem e denunciarem situações de abuso.

Apoio

A deputada recebeu apoio de outras mulheres. Ana Paula Rezende disse que ela não está sozinha. “Parabéns pela coragem, querida amiga. Você não está sozinha. Conte comigo e com outras milhares de mulheres.”.

A vereadora de Itaberaí Nely Gomes disse que, infelizmente, esta é a realidade de inúmeras mulheres e mães. “A sua coragem transformará vidas. Desejo força, resiliência e muito amor”, escreveu. A deputada estadual do Mato Grosso Janaina Riva também se solidarizou com a goiana. “Infelizmente, amiga deputada, você não é a primeira e nem será a última. O lado bom é que acabamos descobrindo que é possível ser amada, viver sem medo e sem dor”, encorajou Riva.