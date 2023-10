Caiado põe Darrot no jogo em Goiânia e ganha tempo e mais controle

Hoje, o pré-candidato do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) à prefeitura de Goiânia é o empresário e ex-prefeito de Trindade Jânio Darrot (MDB). Coisa de pouco mais de uma semana para cá. Darrot é um líder consolidado em sua cidade e novidade como alternativa na Capital. Quem o colocou no jogo foi justamente Caiado.

Com Darrot entre os possíveis pré-candidatos, a base governista passa a ter dois nomes. O outro é o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (União). Bruno foi pego de surpresa, como deixaram claro assessores seus durante a semana passada. Ele trabalha para ser “o” abençoado pelo governador. E aí é que está: se a base já tem Bruno, por que Darrot? As explicações são amplas e mostram um lance estratégico de xadrez político.

Há muito se sabe da contrariedade de Caiado com o movimento de Bruno Peixoto para ser candidato. E inclusive de conversas duras entre os dois com aconselhamento ao deputado a ficar onde está. Bruno quer mais poder? Eis a questão que surge nas conversas internas de aliados. Como Ana Paula Rezende (MDB) anunciou que não será pré-candidata e Gustavo Mendanha (MDB?) pode não se viabilizar a tempo por ter exercido dois mandatos seguidos em Aparecida, a base governista volta ao jogo com um nome do MDB, aval do governador e alternativa a Bruno.

Não só isso. Com Darrot no jogo, Caiado também põe um freio nas conversas de que o senador Vanderlan Cardoso (PSD) já estaria a um passo de ter seu apoio. Dificilmente terá, essa a mensagem dos mais próximos do governador. Caiado também ganha tempo, quem sabe para Gustavo conseguir se viabilizar ou ele convencer Ana Paula Rezende a voltar ao jogo. Ela sempre foi apontada como seu nome preferido. Seu e do vice-governador e presidente estadual do MDB, Daniel Vilela.

Darrot tem credibilidade para ser citado como possível candidato em Goiânia. O fato de não ser conhecido não é nem impeditivo, nem um peso. Com tantos nomes na disputa e quase todos com baixa intenção de voto, neste momento, há tempo para trabalhar-se o nome de Darrot e apresentá-lo exatamente como uma novidade. E ele se encaixa como uma luva no principal quesito da população para escolher o novo prefeito da capital: ser bom gestor. A seu favor, contam dois mandatos muito bem avaliados em Trindade.

Darrot pré-candidato a prefeito é ainda a demonstração clara de que Caiado controla e vai controlar enquanto puder o jogo eleitoral em Goiânia. Outro tempo que o governador ganha: para ver como fica sua articulação de olho na candidatura a presidente da República. Muito chão ainda.