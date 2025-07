Em Goiatuba, Daniel Vilela vistoria obras de duplicação da GO-320 e modernização do aeródromo

O governador em exercício, Daniel Vilela, vistoriou na tarde desta sexta-feira (4/7) as obras de duplicação da GO-320, no trecho entre Goiatuba e a BR-153, além da modernização do aeródromo do município. As intervenções são executadas pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e contam com investimentos de quase R$ 50 milhões, oriundos do Tesouro Estadual.

Durante a visita, Daniel Vilela destacou a qualidade das obras e o uso de tecnologia de ponta para garantir maior durabilidade à pavimentação. “Goiatuba precisa de obras deste porte, porque tem se destacado muito nos últimos anos. Está entre as 100 cidades que mais crescem no Brasil, com forte vocação para o agronegócio”, afirmou.

Com 8,7 quilômetros de extensão, a duplicação da GO-320 vai proporcionar mais segurança viária e facilitar o escoamento da produção agrícola e industrial de Goiatuba e de municípios vizinhos. “É uma obra espetacular, já bastante avançada, que vai melhorar significativamente a trafegabilidade e garantir acesso mais confortável e seguro à BR-153”, completou o governador em exercício.

*Pista de pouso modernizada*

Além da rodovia, o município também recebe investimentos na reestruturação do aeródromo local, com a implantação de uma nova pista de pouso e decolagem. O valor previsto para essa obra é de R$ 3,8 milhões. “Essa era uma demanda antiga da prefeitura, e, em breve, estará concluída para receber investidores e empresários, principalmente do agronegócio, por meio da aviação”, reforçou Daniel Vilela.

O prefeito de Goiatuba, Alberto Ribeiro, acompanhou as vistorias e enfatizou a importância dos investimentos. “São duas obras que somam quase R$ 50 milhões. Eram reivindicações antigas, que agora estão sendo atendidas pelo governador Ronaldo Caiado e por Daniel Vilela, demonstrando o compromisso do Governo de Goiás com a nossa cidade”, declarou.

As obras integram um amplo pacote de melhorias na malha rodoviária estadual, que atualmente conta com mais de 80 frentes de serviço em andamento e com um investimento superior a R$ 2,6 bilhões. “São 82 obras em execução, transformando a infraestrutura do nosso estado. Goiatuba já atingiu um nível de desenvolvimento que justifica a construção de um aeródromo, e agora conta também com uma ligação totalmente duplicada à BR-153, oferecendo conforto, segurança e trafegabilidade a toda a região”, garantiu o presidente da Goinfra, Pedro Sales.