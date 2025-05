Durante a edição especial do programa Papo Aberto, na TV Capital, nesta segunda-feira (20), o deputado federal Gustavo Gayer e o senador Wilder Morais escancararam o rompimento com o vereador por Goiânia, Vitor Hugo, e tornaram pública a divisão interna no Partido Liberal (PL) em Goiás. O que antes era murmúrio de bastidores se transformou em confronto aberto.

Gayer foi o primeiro a puxar o fio da tensão. Num discurso carregado de indignação, classificou Vitor Hugo como “covarde”, acusou o colega de atuar nos bastidores contra seu nome e de lideranças como Fred Rodrigues e Wilder Morais, e ainda prometeu barrar qualquer tentativa de candidatura ao Senado. “Eu posso ser preso, cassado, sair do PL, mas candidato ao Senado aqui em Goiás, você não será se depender de mim”, declarou.

Ao longo da participação no programa, o tom subiu ainda mais. Gayer acusou o vereador de usar a relação com Jair Bolsonaro como moeda de troca dentro da sigla. “Também sou amigo do Bolsonaro, mas não sou idiota a ponto de usar isso para manipular as pessoas”, afirmou. “Isso é coisa de quem não tem protagonismo.”

O deputado foi além. Disse que o partido está sendo sabotado de dentro e que Vitor Hugo virou um peso. “Todos os dias é uma notinha plantada na imprensa. Um partido não vai pra frente com um câncer interno como esse. Você achou que eu nunca ia falar nada por ser amigo do Bolsonaro? Pois eu estou falando: peça pra sair.”

A fala mais dura da noite, no entanto, veio do senador Wilder Morais, presidente estadual do PL. Ele afirmou que Vitor Hugo está oficialmente fora do grupo político que comanda a legenda em Goiás. “Você não construiu nada disso com a gente. Poderia ser um dos convidados, mas escolheu andar sozinho. É catitu fora do bando”, disparou, referindo-se ao vereador como alguém que se isolou por vontade própria e perdeu espaço político.

Wilder também rechaçou os boatos de que estaria impondo nomes para as eleições de 2026. Disse que as escolhas passam, sempre, pelo aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Eu já sou senador, não preciso escolher ninguém. Quem não faz parte do grupo, está fora por decisão própria”, completou.

A edição especial do programa teve clima festivo, mas o tom das falas deixou claro que o ambiente no PL está longe da harmonia. Além de Gayer e Wilder, participaram o vice-presidente do partido em Goiás, Fred Rodrigues, o vereador Oseias Varão, o advogado da sigla Victor Hugo, e o apresentador do programa, Dieyme Vasconcelos, que também é vereador por Aparecida de Goiânia. Procurado pela reportagem, Vitor Hugo ainda não se pronunciou.