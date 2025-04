Major Vitor Hugo elogia recuo do PL na ação contra Caiado e Mabel e aposta em união da direita

Durante discurso na Câmara Municipal de Goiânia nesta quarta-feira (16), o vereador Major Vitor Hugo (PL) elogiou a decisão da liderança estadual do partido de desistir de recorrer em uma ação que tramitava no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) e que questionava a elegibilidade do governador Ronaldo Caiado (UB) e do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), por jantares promovidos pelo governador na campanha de 2024

Para o parlamentar, o gesto representa um passo importante em direção à pacificação da direita no estado e reforça o apoio à pauta da anistia eleitoral, tema que tem ganhado força no Congresso Nacional com o respaldo de governadores e parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O partido preparava recurso para questionar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a decisão do TRE-GO que livrou Caiado e Mabel da condenação por ineligibilidade.

“Eu queria dizer da felicidade que eu tenho de ver esse projeto de lei avançando, de ver oito governadores apoiando explicitamente essa pauta, inclui o governador do estado de Goiás.”, começou. “E aqui eu quero cumprimentar a liderança do meu partido, o Partido Liberal (PL), aqui no estado de Goiás, que desistiu de recorrer na ação a respeito da inelegibilidade do governador e do prefeito Mabel, porque já há uma sinalização clara do governador Caiado que apoia essa pauta, que é a pauta principal da anistia.”, complementou.

Major Vitor Hugo lembrou que a ação, bancada pelo senador Wilder Morais, pelo deputado federal Gustavo Gayer e pelo candidato derrotado Fred Rodrigues gerava discordância dentro do próprio partido. A decisão foi acertada por meio de um acordo costurado nos bastidores e após reunião no Palácio das Esmeraldas.

Recentemente, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou a Caiado, durante manifestação pró-anistia na Avenida Paulista, que ele iria reaver a elegibilidade no tribunal goiano. “Eu estava no trio principal e, usando a expressão dele, falou: ‘Se Deus quiser, essa inelegibilidade será revertida’, como foi”, destacou o vereador.

Segundo ele, as lideranças do PL entenderam um “contexto maior” e decidiu não recorrer. “Eu tenho certeza de que isso vai ser um caminho para a pacificação também da direita no nosso estado”, registrou, ao pedir orações para a rápida recuperação de Jair Bolsonaro para voltar a liderar a direita brasileira. “Volta, Capitão!”