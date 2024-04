Caiado tem gestão aprovada por 86% dos eleitores goianos, aponta pesquisa Quaest

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) tem sua gestão aprovada por 86% dos eleitores goianos, de acordo com a pesquisa Quaest divulgada nesta quinta (11), ante a 12% daqueles que reprovam sua administração. A margem de erro do levantamento é de 2,9 pontos para mais ou para menos.

Pelas redes sociais, Caiado comemorou os números. “Mas a avaliação positiva dos goianos só aumenta nossa responsabilidade. E nos dá ainda mais força para seguir”, pontuou. Não sabem ou não responderam somam 2%.

A pesquisa também mostrou alta avaliação da administração estadual. 70% dos entrevistados a consideram positiva. 22% avaliam que a gestão do governador Ronaldo Caiado é regular, enquanto 6% dizem que é negativa. 2% não souberam ou não quiseram responder.

O levantamento também segmentou a aprovação da gestão por setores da gestão. Eleitores entrevistados consideram que o Governo de Goiás tem 69% de avaliação positiva na Segurança Pública. 21% avaliam regular, enquanto apenas 10% acham que a segurança pública é negativa.

A Educação da gestão também é bem avaliada. 67% consideram positiva, 25% acreditam que Caiado faz uma administração regular e apenas 8% avaliam negativamente o serviço. Questionados se o estado de GO está melhorando ou piorando, 62% dos eleitores responderam que há uma melhoria em curso. 26% dizem que está igual, enquanto 10% responderam que ficou pior. 2% não souberam responder.

A avaliação do governo Lula em Goiás está dividida. 49% aprovam a gestão do presidente da República enquanto 50% desaprovam. 1% não soube ou não quiseram responder. O levantamento ouviu 1.127 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 4 e 7 de abril e foi encomendado pela Genial Investimentos.