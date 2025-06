A Caixa Econômica Federal anunciou um novo leilão com mais de 240 imóveis em 25 cidades de Goiás, oferecendo lances iniciais a partir de R$ 71 mil e descontos que chegam a 43% sobre o valor de avaliação. As sessões acontecem nos dias 14, 17 e 21 de julho e em 18 e 21 de agosto, todas online, em parceria com leiloeiros credenciados.

Entre as opções disponíveis estão casas, apartamentos e terrenos prontos para uso, vendidos em diferentes modalidades. Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, concentra os imóveis com o menor valor inicial (R$ 71.080,90) e também o maior lance do certame, chegando a R$ 866.181,13. Em Goiânia, os preços começam em R$ 95.407,73 e vão até R$ 353.204,66 em diferentes bairros da capital.

Para participar, é preciso acessar o site da Caixa, conferir o edital e a lista de imóveis, cadastrar-se com documentos como RG, CPF e comprovante de residência, e enviar propostas digitais no sistema. A Caixa também permite que os compradores financiem parte do valor, parcelem o pagamento e usem o saldo do FGTS para ajudar na aquisição.

Cidades com imóveis no leilão (da maior para a menor oferta):