Calor ficará ainda mais intenso, prevê meteorologia

A onda de calor vai se intensificar nos próximos dias trazendo mais sofrimento para para os goianos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As condições climáticas só devem melhorar a partir de quarta-feira da próxima semana, dia 27, quando estão previstas pancadas de chuvas. Ainda assim, as temperaturas continuarão muito elevadas, até 5 graus acima do normal para o período.

Goiânia teve ontem o dia mais quente do ano, 38,3º. Até o fim da semana, a temperatura pode chegar a 40º. Em cidades das regiões Norte e Nordeste de Goiás, pode chegar a 42º.

Essa onda de calor ocorre devido à presença de um sistema de alta pressão atmosférica na superfície terrestre, que atua como bloqueio para o avanço de massas de ar frio e contribui para a formação de uma redoma de calor.