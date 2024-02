Câmara de Iporá arquiva impeachment de Naçoitan Leite

A Câmara de Vereadores de Iporá arquivou o processo de impeachment do prefeito Naçoitan Leite (sem partido). A decisão foi tomada na última segunda-feira (26), já que o prazo de 90 dias para o trabalho da comissão processante transcorreu sem o avanço das oitivas.

Naçoitan Leite foi indiciado pela Polícia Civil por tentativa de homicídio contra a ex-companheira e tentativa de homicídio contra o namorado da mulher. Ele passou mais de 80 dias preso preventivamente e solto no dia 16 de fevereiro. No dia seguinte, ele tomou posse novamente do cargo. No discurso, ele pediu “desculpas” pelo ocorrido.