Câmara derruba veto à criação do Fórum Goianiense de Mudanças Climáticas

A Câmara Municipal de Goiânia derrubou em Plenário, nesta quarta-feira (9), o veto do então prefeito Rogério Cruz ao projeto da vereadora Kátia (PT) que institui o Fórum Goianiense de Mudanças Climáticas. A decisão do Plenário teve 19 votos favoráveis à derrubada, contra os quatro votos da bancada do PL e também o do líder do prefeito, vereador Igor Franco (MDB), que defenderam a manutenção do veto.

“É uma pena que a pauta ideológica se sobreponha à responsabilidade com a qualidade de vida e a segurança dos goianienses”, criticou Kátia. “A criação de um fórum permanente para discutir as mudanças climáticas é fundamental neste momento em que vivemos. É uma forma de garantir o desenvolvimento sustentável de Goiânia.”

O Fórum será uma instância consultiva, vinculada e coordenada pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), com o objetivo de desenvolver estratégias e propor medidas para enfrentar os impactos das mudanças climáticas na capital. De acordo com a vereadora, a proposta visa preparar a cidade para eventos climáticos extremos, como os que têm ocorrido com frequência durante o período chuvoso.

“Goiânia está se diluindo a cada chuva”, alertou Kátia. “A Marginal Botafogo transborda, há inúmeros pontos de alagamento, tragédias e incidentes graves. Esse fórum é o espaço para o poder público, as universidades e o setor produtivo se reunirem e planejarem ações estruturantes para enfrentarmos essas situações.”

O projeto prevê a participação, além da Amma, de órgãos como a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Habitação, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, SMT, Saneago, UFG, IFG, PUC-GO, UEG, Acieg, Fieg, Faeg, OAB, entre outras entidades e secretarias municipais.

Com a derrubada do veto, o projeto de lei será promulgado pela Câmara. A partir disso, os órgãos e entidades indicados deverão ser convocados para iniciar o funcionamento do Fórum Goianiense de Mudanças Climáticas.