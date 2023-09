Campanha Antirrábica 2023 começa hoje na capital

Atenção você que é dono de cães gatos. Começa hoje, em Goiânia, a Campanha Antirrábica 2023. O calendário de vacinação antirrábica de cães e gatos vai até 30 de setembro. Serão 405 pontos de vacinação distribuídos nos sete distritos sanitários de Saúde da capital. Clique aqui e confira a lista completa dos locais.

A distribuição dos pontos será da seguinte forma: no dia 16 de setembro, haverá doses disponíveis em 151 pontos dos distritos sanitários Sul, Leste e Campinas/Centro; no dia 23, serão 105 pontos nos distritos Norte e Noroeste e, por fim, no dia 30 serão disponibilizados 149 pontos.

Quem tiver acima de cinco animais, pode agendar a vacinação pelos telefones: 3524-3131, 3524-3129 (WhatsApp) e no 3524-3130 (plantão).