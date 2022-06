Campanha Nacional de Renegociação de Dívidas deve beneficiar 14 mil pequenos negócios

Da redação

O Sebrae realiza, ao longo do mês de junho, a Campanha Nacional de Renegociação de Dívidas. O movimento será marcado por diversas iniciativas de estímulo à regularização de débitos. A estimativa é que cerca de 14 mil empresas – entre Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – estejam em atraso com os pagamentos de empréstimos realizados com garantias feitas pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), gerido pelo Sebrae. Todas as organizações financeiras que participam da Campanha vão disponibilizar canais especiais de renegociação e oferecer condições privilegiadas para a regularização de débitos. O lançamento da Campanha aconteceu nesta sexta-feira (3), em uma coletiva on-line com as presenças de representantes do Sebrae, Banco do Brasil e Caixa.

O Sebrae terá as parcerias de algumas das principais instituições financeiras do país: CAIXA, BDMG, BRDE, AGERIO, ACCREDITO, Desenvolve SP, Agência de Fomento de Goiás, Banco Original e Banco do Brasil. Ao longo do mês de junho, a Campanha Nacional pela Renegociação contará com uma vasta programação de palestras. Através do canal oficial do Sebrae no Youtube, os empreendedores que têm interesse em renegociar seus débitos poderão conhecer mais sobre as condições de cada instituição financeira.

Peso das dívidas

O gerente da Unidade de Serviços Financeiros do Sebrae, Caetano Minchillo, chama a atenção para a importância do Programa de Crédito Assistido, feito pelo Sebrae no âmbito do Fampe, que já atendeu mais de 70 mil clientes, os quais representam 65% da carteira de operações. Graças ao apoio e à orientação do Sebrae, as operações de crédito feitas com garantias do Fundo de Aval são de 3,5%, enquanto o índice do mercado é de 4,5%. Uma pesquisa feita pelo Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas revelou que a maioria dos pequenos negócios (59%) tem mais de um terço dos custos mensais comprometidos com dívidas e empréstimos. Entre as MPE, esse índice é de 48% e, entre os MEI, é ainda maior (67%).

“Somente no período da pandemia, o Fampe já possibilitou mais de 159 mil operações de crédito com operações que totalizam R$ 9,8 bilhões”, comenta Caetano Minchillo. “Com a semana de renegociação, nossa expectativa é permitir que esses empresários possam respirar, honrar seus compromissos e retomar o caminho da recuperação”, complementa o gerente do Sebrae.

Condições Especiais

O vice-presidente Corporativo do Banco do Brasil, Ênio Mathias, ressalta a qualidade de crédito do Banco e a parceria junto às MPE. “Nosso índice de inadimplência acima de 90 dias está em 1,89%, permanecendo inferior ao registrado pelo Sistema Financeiro Nacional. Além do apoio para quem precisar renegociar, destaco que temos mais de R$ 210 bilhões para emprestar aos nossos clientes, as micro e pequenas empresas, em créditos pré-aprovados para capital de giro e investimento”, pontua.

O BB vai renegociar as operações inadimplentes há mais de 15 dias, no âmbito do Fampe, capital de giro, cheque especial, cartão de crédito, recebíveis e financiamento de ativos fixos de micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEI) com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões. O saldo devedor pode ser renegociado em até 96 meses, com taxas a partir de TR + 1% ao mês. Outra vantagem é o rebate de até 92% para dívidas vencidas há mais de 60 dias.

Os empresários interessados em renegociar seus débitos podem utilizar os canais de atendimento do BB. No Whatsapp (61 4004-0001), basta informar a hastag #renegociepj para falar com um especialista ou acessar o AppBB, o Gerenciador Financeiro (Gefin) e o site solução de dívidas (bb.com.br/renegociepj). O contato pode ser feito ainda pela Central de relacionamento (CRBB), via 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) ou 08007290001 (demais localidades), e nas agências de relacionamento do cliente.

Importância do crédito consciente

O diretor-executivo da Caixa Econômica Federal, Heitor Cunha, ressaltou a importância da parceria com o Sebrae na operação do Fampe. “A Caixa tem uma carteira de crédito de mais de R$ 800 milhões para micro e pequenas empresas e ampliamos essa presença no período da pandemia, reconhecendo a importância dos pequenos negócios para a economia do país. Temos um trabalho voltado aos que mais precisam, inclusive os negativados”, ressalta Heitor. Ele comenta sobre a importância de difundir a prática do crédito consciente. “Queremos apoiar o empreendedor para que ele possa conhecer seu fluxo de caixa e saiba como controlar suas despesas e investimentos. Isso passa principalmente por um planejamento consistente”, acrescenta Heitor.

A Caixa dispõe de várias modalidades de crédito para as empresas, desde capital de giro, até soluções de antecipação de recebíveis, cartões de crédito e financiamento. Para acessar esses recursos, os donos de pequenos negócios podem dispor de uma rede de mais de 53 mil pontos de atendimento, entre canais físicos e digitais. Durante a campanha, a Caixa vai atuar em várias frentes, como despensa de encargo com operação de crédito com desconto sobre o valor da dívida; incorporação, no caso do cliente desejar pagar uma parte da dívida e poder incorporar o restante, continuando o seu fluxo de pagamento e até mesmo uma repactuação em casos específicos.

Clique aqui para acessar um Infográfico Especial elaborado pela Agência Sebrae de Notícias.

Confira a seguir a programação da Campanha:

6 de junho – 11h – Lançamento da Campanha

7 de junho – 10h – Como Renegociar Dívidas com a Caixa – Leandro Nakashima – Gerente Nacional MPE

7 de junho – 15h – Como Renegociar Dívidas com o BRDE – Ana Cláudia Silveira – Superintendente de Recuperação de Crédito

8 de junho – 10h – Como Renegociar Dívidas com o BDMG – Flávia Sarmento – Gerente de Cobrança e Renegociação Massificada

8 de junho – 15h – Como Renegociar Dívidas com o Banco do Brasil

9 de junho – 10h – Qual o momento para renegociar dívidas? – Weniston Ricardo – Coordenador de Orientação Financeira

9 de junho – 15h – Como renegociar dívidas com o ACCREDITO – com Débora Stringueta

10 de junho – 10h – Como limpar o nome com o Serasa (online) – Aline Maciel – Gerente de Pré-vendas