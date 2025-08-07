search
Saúde

Câncer de pulmão: 85% dos casos têm ligação com tabaco

Campanha Agosto Branco chama atenção para riscos do tabagismo e aumento do uso de cigarros eletrônicos entre adolescentes


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 07/08/2025 - 15:29

Foto: Kruscha/Pixabay

Em São Paulo, a campanha Agosto Branco promove conscientização sobre o câncer de pulmão, com foco no diagnóstico precoce, sintomas e sinais de alerta. A doença está diretamente associada ao consumo de derivados do tabaco em cerca de 85% dos casos diagnosticados, segundo dados citados na mobilização.

A preocupação se amplia com a crescente adesão aos cigarros eletrônicos, especialmente entre adolescentes. De acordo com o terceiro Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD III), 8,7% dos jovens entre 14 e 17 anos usaram vapes em 2024, contra 5,4% dos adultos. O cigarro tradicional foi usado por apenas 1,7% dos adolescentes, cinco vezes menos que os eletrônicos. Entre os que experimentaram o vape, 76,3% passaram a usá-lo regularmente.

 

Riscos combinados

A pneumologista Fernanda Aguiar, da Rede Mater Dei de Saúde, alerta que a combinação entre cigarro eletrônico e cigarro convencional aumenta em quatro vezes o risco de câncer de pulmão. Ambos contêm nicotina, substância altamente viciante.

O INCA (Instituto Nacional do Câncer) classifica o tabagismo como doença crônica e aponta que ele é responsável por cerca de 90% das mortes provocadas pela neoplasia. A conscientização segue essencial, principalmente entre jovens, já que o câncer de pulmão continua sendo o tipo mais letal da doença no mundo, mesmo com os avanços da medicina.

Avatar

