Candidatos derrotados na disputa da OAB-GO prometem oposição a Rafael Lara com foco em 2027

Após a reeleição de Rafael Lara Martins à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), os candidatos derrotados, Bruno Pena (Chapa 2) e Pedro Miranda (Chapa 3), já começaram a articular suas estratégias para os próximos três anos, prometendo uma oposição firme e mirando o pleito de 2027. Ambos criticaram o processo eleitoral e apontaram para irregularidades que, segundo eles, prejudicaram a competitividade do pleito.

Bruno Pena, que ficou em segundo lugar com 13,76% dos votos válidos, considerou seu desempenho uma vitória moral, destacando o curto período de campanha e a força de sua mensagem. “Em pouco mais de 30 dias, reunimos quase 3 mil votos. Enfrentamos um sistema eleitoral desproporcional e injusto, com o uso da máquina administrativa da OAB e apoio massivo do Governo do Estado, Assembleia Legislativa e grandes escritórios”, afirmou.

Pena garantiu que sua atuação de oposição começa imediatamente e já deixou aberta a possibilidade de nova candidatura. “Se conseguimos isso em 30 dias, imagina o que podemos construir em três anos. Desejo sorte ao presidente eleito, mas estaremos vigilantes. Nos veremos em 2027”, declarou. Ele também criticou o presidente reeleito por evitar debates durante a campanha. “Um presidente seguro de sua gestão não foge do debate e nem tenta calar a oposição. Presidente que tem medo do debate não serve para ser presidente.”

Pedro Miranda, terceiro colocado com 5,93% dos votos, foi mais contundente em suas críticas, prometendo acionar a Justiça contra o resultado eleitoral. “O resultado não reflete um processo democrático, tendo em vista as flagrantes ilegalidades do processo, com uso da máquina administrativa da OAB e privilégios que expõem riscos para o processo democrático. Vamos pedir a cassação da chapa”, afirmou.

Miranda também aproveitou para lançar sua pré-candidatura ao próximo pleito. “A mensagem que deixamos é que hoje lançamos a pré-candidatura para 2027. Estamos de portas abertas para todos que certamente vão se decepcionar com esse atual grupo.”

Tanto Pena quanto Miranda concordaram em criticar o sistema eleitoral da OAB-GO, que consideram desigual e favorecedor de chapas situacionistas. “O sistema eleitoral é vergonhoso e antidemocrático. A eleição on-line foi usada como ferramenta de controle, não de acesso. Isso precisa mudar para garantir uma disputa justa”, afirmou Pena.

Enquanto Rafael Lara Martins inicia seu segundo mandato com uma vitória expressiva – conquistando 80,31% dos votos válidos –, a oposição já prepara o terreno para desafiá-lo no futuro. Com discursos distintos, mas objetivos comuns, Pena e Mirand