Com ampla margem, Rafael Lara é reeleito presidente da OAB-GO 

A Chapa 1, “O Compromisso Continua”, liderada pelo atual presidente Rafael Lara Martins, foi reeleita para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), para o triênio 2025-2027. A vitória veio com 80,31% dos votos válidos em um pleito histórico, marcado pela maior adesão já registrada em eleições da entidade e pela inédita votação exclusivamente on-line.

A eleição contou com a participação de 22.790 eleitores, representando 82,66% de adesão dos 27.572 advogados aptos a votar. Esse índice superou os 74,2% registrados na eleição de 2021, quando 18.966 advogados participaram do processo.

A Chapa 1 venceu em 54 das 57 subseções goianas, consolidando a liderança do grupo no estado. As únicas subseções em que a oposição prevaleceu foram Porangatu, Palmeiras de Goiás e Jussara.

“Resultado que reflete confiança na gestão”

Rafael Lara Martins celebrou o resultado e destacou o engajamento da advocacia goiana no processo. “Na menor abstenção da história da OAB, alcançamos 80,31% dos votos válidos, o que mostra que a advocacia entende que estamos no caminho certo”, afirmou.

Lara também destacou a inovação da eleição on-line, implementada durante sua gestão, como um marco de acessibilidade. “Essa modalidade garante que todos possam participar, independentemente de sua localização. É um avanço na democratização da nossa entidade”, disse.

Projetos para o novo mandato

O presidente reeleito prometeu dar continuidade às iniciativas voltadas para a valorização da advocacia. Entre as prioridades estão:

Inclusão da advocacia jovem: Fortalecer o empreendedorismo e promover a integração dos novos profissionais.

Prerrogativas da advocacia: Reforçar a defesa das garantias dos advogados no exercício da profissão.

Transformação digital: Ampliar a inclusão digital, especialmente para os advogados seniores, e consolidar o uso da tecnologia na atuação da Ordem.

A conselheira federal eleita, Ana Vitória Caiado, reforçou o compromisso da chapa com a advocacia goiana no cenário nacional. “É uma grande responsabilidade, mas estamos prontos para defender as pautas mais importantes para os advogados de Goiás e do Brasil. Essa votação expressiva nos dá força para caminhar ao lado da advocacia”, afirmou.

Resultados por chapas

A Chapa 2, “Coragem Para Mudar”, liderada por Bruno Pena, ficou em segundo lugar, com 13,76% dos votos válidos, enquanto a Chapa 3, “Pela Ordem”, de Pedro Miranda, conquistou 5,93%. Ambos os candidatos anunciaram que assumirão posturas de oposição e criticaram o processo eleitoral, apontando o uso da máquina administrativa e alegadas desigualdades no sistema de votação.

A Chapa 1 registrou vitórias expressivas nas maiores subseções, como:

Goiânia: 6.531 votos.

Anápolis: 1.132 votos.

Aparecida de Goiânia: 931 votos.

Rio Verde: 812 votos.

Em Porangatu, a Chapa 2 venceu com 67 votos, enquanto em Palmeiras de Goiás houve um empate decidido em favor do candidato mais antigo, beneficiando a oposição.