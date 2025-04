O ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), poderá receber o Título Honorífico de Cidadania Goiana. A proposta foi apresentada pela deputada estadual Bia de Lima (PL) e tramita na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) sob o Projeto de Lei nº 7147/25. A matéria foi encaminhada para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) e será relatada pelo deputado Mauro Rubem (PT).

Formado em Engenharia Agronômica, Camilo Santana iniciou sua trajetória profissional como analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), onde atuou como superintendente adjunto no Ceará. Foi também professor e coordenador do curso de Saneamento Ambiental no Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), em Juazeiro do Norte.

Na carreira política, Camilo Santana foi secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará e secretário das Cidades antes de ser eleito deputado estadual e, posteriormente, governador do Estado por dois mandatos consecutivos, de 2015 a 2022. Em 2023, assumiu o mandato de senador e, no mesmo ano, foi nomeado ministro da Educação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.