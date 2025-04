Glaustin prevê definição de aliança entre Podemos e PSDB até terça-feira (29)

O deputado federal Glaustin da Fokus (Podemos-GO) afirmou que a definição sobre a possível aliança entre o Podemos e o PSDB deve ocorrer até a próxima terça-feira (29). Presidente estadual do Podemos, Glaustin explicou que as tratativas envolvem a formação inicial de uma federação entre as duas siglas, com a possibilidade de uma incorporação futura, semelhante ao processo realizado anteriormente entre o Podemos e o PSC.

De acordo com o parlamentar, as negociações enfrentam dilemas jurídicos e políticos, especialmente em estados como Goiás e Minas Gerais, onde as bases partidárias caminham em direções opostas. “Hoje, você sabe que eu caminho com o governador Ronaldo Caiado, e sabemos que há um histórico de embate com o ex-governador Marconi Perillo”, afirmou ao colunista da Tribuna do Planalto, Domingos Ketelbey. Apesar de reconhecer a trajetória política de Marconi, Glaustin ressaltou que os grupos são distintos e que, caso a união avance, o partido precisará definir seu posicionamento.

Glaustin reconheceu que a negociação já esteve mais aquecida, mas esfriou nos últimos dias diante das dificuldades administrativas e técnicas enfrentadas pelas executivas nacionais dos dois partidos. Apesar disso, afirmou que há interesse na união, considerando o cenário de fusões partidárias que deve se intensificar no Congresso Nacional nos próximos anos. “Os partidos menores vão desaparecer com o tempo. Não há estrutura para manter tantas legendas”, avaliou.

O deputado também ressaltou que qualquer decisão envolverá diálogo com lideranças estaduais do Podemos, incluindo prefeitos e parlamentares ligados à legenda, e será submetida ao aval da direção nacional. “Não é uma decisão isolada do Glaustin. Fazemos parte de um grupo que precisa ser ouvido”, disse.