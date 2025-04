O presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, vereador Gilsão Meu Povo (MDB), apresentou um projeto de decreto legislativo para conceder o Título de Cidadão Aparecidense ao prefeito Leandro Vilela (MDB). A proposta foi protocolada e deverá ser lida na próxima sessão ordinária da Casa, marcada para o dia 6 de maio.

Natural de Jataí, no sudoeste goiano, Leandro Vilela assumiu a Prefeitura de Aparecida em janeiro de 2025, após vencer a eleição municipal. Durante conversa com autoridades e convidados na solenidade em homenagem ao Dia do Jornalista, realizada na noite de quarta-feira (24), Gilsão justificou a homenagem como um reconhecimento ao trabalho do prefeito à frente da administração municipal.

Além da gestão atual, o vereador ressaltou a trajetória política de Vilela como deputado federal entre 2003 e 2015, período em que o então parlamentar destinou emendas para obras e projetos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura no município. Segundo Gilsão, a homenagem simboliza a contribuição de Vilela para o desenvolvimento de Aparecida, tanto no passado quanto na atual administração.

Durante a campanha de 2024, Vilela foi alvo de críticas do PL por ter origem política em Jataí, no sudoeste goiano, e por ter transferido seu título eleitoral para Aparecida próximo ao prazo final. Na época, adversários o chamavam de “forasteiro”, enquanto o MDB apostava no vínculo familiar com o ex-prefeito Maguito Vilela para fortalecer sua candidatura.

O adjetivo, inclusive, foi motivo de piada feito pelo próprio Leandro Vilela durante o evento que homenageou os jornalistas. “Quero dizer a vocês que eu continuo sendo forasteiro, viu, gente. Além de não ter nascido aqui, não tenho título também não”, destacou ao lembrar que o Dieyme Vasconcelos concedeu um título de cidadã aparecidense à sua esposa, a primeira-dama Lana Bezerra.