Lideranças do PL elogiam gestão de Leandro Vilela em Aparecida

Em clima de distensionamento político, lideranças do PL fizeram elogios públicos à gestão do prefeito Leandro Vilela (MDB) durante solenidade de homenagem a jornalistas realizada nesta quinta-feira (25), na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. A mudança de postura chama atenção porque, nas eleições de 2024, o partido foi o principal adversário do atual prefeito, além de haver uma articulação estadual, liderada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) de aproximação junto às bases liberais.

O vereador Dieyme Vasconcelos (PL), que apoiou o ex-deputado Professor Alcides no pleito passado, afirmou que uma das principais virtudes da nova administração foi o corte de gastos. “Se tem uma coisa que eu gosto no prefeito Leandro Vilela é que ele chegou e já enxugou a máquina pública. Foi a melhor coisa do mundo. Aparecida tinha muita gente na prefeitura e ele foi lá e enxugou”, declarou.

O ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL), que também disputou a Prefeitura no ano passado, adotou um discurso de reconciliação. “As eleições ficaram no passado. Agora é hora de respeito e harmonia”, disse. Após o evento, todos jantaram juntos no gabinete de Dieyme Vasconcelos.

Durante a campanha de 2024, Leandro Vilela foi alvo de críticas do PL por ter origem política em Jataí, no sudoeste goiano, e por ter transferido seu título eleitoral para Aparecida próximo ao prazo final. Na época, adversários o chamavam de “forasteiro”, enquanto o MDB apostava no vínculo familiar com o ex-prefeito Maguito Vilela para fortalecer sua candidatura.



O adjetivo, inclusive, foi motivo de piada feito pelo próprio Leandro Vilela. “Quero dizer a vocês que eu continuo sendo forasteiro, viu, gente. Além de não ter nascido aqui, não tenho título também não”, destacou ao lembrar que o Dieyme Vasconcelos concedeu um título de cidadã aparecidense à sua esposa, a primeira-dama Lana Bezerra.