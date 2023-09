Canto da Primavera 2023 terá participação recorde de artistas goianos

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), se prepara para mais uma edição da Mostra Nacional de Música – Canto da Primavera. O festival ocorre entre os dias 19 e 24 de setembro, em Pirenópolis. Com o objetivo principal de valorizar a cultura do Estado e promover os artistas goianos, a programação do evento conta com a apresentação de 55 atrações locais e regionais.

O número de atrações de Goiás aumentou mais de 120% em relação à última edição do evento, quando 25 artistas do estado se apresentaram no Canto da Primavera. Nesta edição, o Governo de Goiás está investindo R$ 500 mil na contratação destes artistas. Os cachês para as apresentações variam de R$ 7 mil a R$ 20 mil, dependendo da experiência e do tempo de carreira. Ao todo, estão sendo investidos cerca de R$ 3,7 milhões no festival.

Para a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, esta edição consolida o Canto da Primavera como o principal festival de música de Goiás. “Serão seis dias de evento e mais de 50 shows. Mas não é só isso. A programação contempla toda a diversidade cultural de Goiás e abre espaço para artistas locais e regionais de diferentes estilos musicais. Teremos atrações para todos os gostos”, pondera.

A programação do Canto da Primavera 2023 reúne atrações que vão desde o pop rock, passando pela MPB, samba, choro, até o tradicional sertanejo. Além dos artistas de Goiás, o festival traz quatro atrações nacionais: Banda Maneva, Hamilton de Holanda, Zeca Baleiro e Almir Sater.

Músicos valorizados

Esta é a primeira vez que o Trio Canindé se apresenta no Canto da Primavera. Lucas Tomé conta que será um show importante para a carreira do trio de música instrumental. “Vamos nos apresentar no palco do cinema e as apresentações por lá são sempre marcantes. Sabemos que o festival é muito importante para a cidade e os artistas goianos, que têm a oportunidade de trabalhar com uma excelente estrutura e com um público maravilhoso”, diz.

A cantora Lourany Cruz é da cidade de Goiás e também comemora sua primeira participação no Canto da Primavera. “É um espaço que a gente quer ter para mostrar nosso trabalho, levar nossa música e a nossa arte. Não lembro de outro festival que tenha aberto as portas e dado oportunidades para tantos artistas locais”, afirma a cantora, que se apresenta no Palco Coreto, na quarta-feira (20/09).

A programação ainda conta com artistas veteranos. É o caso do músico Diego Stucchi que promete levar as raízes do reggae para o Palco Coreto, na sexta-feira (22/09). Morador de Pirenópolis, ele se apresenta no festival pela sétima vez. “Este ano, de maneira especial, temos um recorde de participação de artistas locais. Isso é muito bacana. Era um desejo nosso há muitos anos, que está sendo realizado agora. Fico muito feliz”, comemora.

Além dos shows, o Canto da Primavera terá oficinas formativas, show didático e gravações no Estúdio Primavera. O festival também visa a democratização do acesso à cultura e ao patrimônio artístico e histórico de Goiás, além de impulsionar o turismo, a economia e a cultura na região de Pirenópolis.

O Canto da Primavera é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG) por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE). O evento também conta a parceria do Programa Goiás Social, Secretaria de Estado da Retomada, Prefeitura de Pirenópolis e do Sesc Goiás.