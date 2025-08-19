Carlo Acutis: santidade que começa cedo

Com a iminente canonização de Carlo Acutis, o “Santo da Internet”, a Igreja oferece ao mundo uma resposta concreta à urgência de formar santos desde cedo. Carlo não viveu um cristianismo distante, reservado para ocasiões especiais: fez de cada dia uma oportunidade de estar com Deus. Amava a Eucaristia, rezava com simplicidade e usava a internet para evangelizar. Sua vida prova que a santidade é possível, mesmo num tempo marcado por distrações e pressa.

Na geração digital, onde as telas ocupam cada vez mais espaço, Carlo surge como sinal de contracultura: um adolescente que sabia usar a tecnologia sem perder o essencial. Seu testemunho se aproxima ainda mais de nós brasileiros, pois foi em Campo Grande (MS) que aconteceu o milagre reconhecido pelo Vaticano: a cura inexplicável de um menino portador de uma grave malformação no pâncreas. Após o contato da família com uma relíquia de Carlo e a intercessão confiada ao jovem beato, o órgão foi completamente restaurado, surpreendendo médicos e especialistas.

Esse sinal, fruto de uma vida profundamente enraizada em Deus, abriu o caminho para sua canonização e ecoa as palavras que ele mesmo repetia: “Estar sempre unido a Jesus é o meu plano de vida.” Não era apenas uma frase bonita, mas um compromisso vivido com intensidade até o fim. E é justamente esse espírito que deve inspirar famílias, catequistas e educadores: oferecer às crianças não apenas ensinamentos sobre Deus, mas experiências concretas de fé.

A missão sacerdotal encontra aí sua força: semear desde cedo, no coração infantil, o amor a Jesus, para que cresçam enraizados na graça. Carlo nos lembra que a santidade começa no ordinário, na escolha de fazer o bem, na fidelidade às pequenas coisas. É hora de mostrar às novas gerações que a amizade com Deus é o maior presente que se pode receber, e que começa hoje, não amanhã.

*Padre Rodrigo Natal autor do livro “São Carlo Acutis: uma estrada para a santidade” (Edições Loyola, 2025