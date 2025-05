Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira e estreia em junho

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira (12) que Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. O italiano de 65 anos, que estava no comando do Real Madrid, chega para assumir a equipe a tempo da próxima Data Fifa, em junho, quando o Brasil enfrenta Equador e Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026.

O contrato vai até o fim do próximo Mundial. Ancelotti começa oficialmente na função no dia 26 de maio, quando se reúne com Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções Masculinas, e com o coordenador técnico Juan para definir os convocados da próxima lista.

“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Primeiros desafios

A estreia de Ancelotti será no dia 5 de junho, contra o Equador, vice-líder das Eliminatórias com 23 pontos. O Brasil está em quarto lugar, com 21 pontos. Cinco dias depois, no dia 10 de junho, a seleção brasileira encara o Paraguai, também com 21 pontos, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Técnico mais vitorioso da Champions League

Com passagem por clubes como Milan, Juventus, Chelsea, PSG, Bayern, Napoli, Everton e Real Madrid, Carlo Ancelotti é o técnico que mais venceu a Liga dos Campeões da UEFA, com cinco títulos — dois pelo Milan e três pelo Real Madrid. Em sua segunda passagem pelo clube espanhol, iniciada em 2021, também conquistou LaLiga, Supercopas da UEFA e da Espanha, Mundial de Clubes e a Copa do Rei.

No último domingo (11), o italiano comandou seu 350º jogo à frente do Real Madrid, em derrota por 4 a 3 para o Barcelona, que praticamente selou o título espanhol a favor do rival. O clube merengue ainda enfrenta Mallorca, Sevilla e Real Sociedad antes do encerramento da LaLiga.

Com a chegada de Ancelotti à seleção brasileira, a CBF aposta em um nome experiente e multicampeão para recuperar o protagonismo do futebol brasileiro em competições internacionais.