Carro invade shopping em Goiânia e destrói quiosque; ninguém ficou ferido

Um carro invadiu um dos corredores do shopping Flamboyant, em Goiânia, na noite desta segunda-feira (21), causando destruição e pânico entre clientes e funcionários. O incidente ocorreu enquanto o centro de compras ainda estava em funcionamento e recebia grande fluxo de pessoas.

De acordo com testemunhas, o motorista, que apresentava sinais de embriaguez, perdeu o controle do veículo e entrou com o carro dentro do shopping de Goiânia, atingindo pilares e destruindo ao menos um quiosque localizado no corredor principal. Imagens e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento de tensão, com consumidores assustados e correndo para se proteger.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido, e a situação foi rapidamente controlada pela equipe de segurança do centro comercial. O motorista foi detido por autoridades policiais e encaminhado para os procedimentos legais.

Em comunicado enviado aos lojistas, a presidente da ASLOF (Associação dos Lojistas do Flamboyant), Marisa Carneiro, reforçou que se tratou de um caso isolado, descartou qualquer risco em andamento e esclareceu que não houve disparos de arma de fogo. Segundo ela, todas as medidas de segurança foram tomadas imediatamente após o ocorrido.

A administração do shopping informou ainda que a operação segue normalmente, com todas as lojas funcionando até as 22h. “Encerrar as atividades antes do horário pode gerar um sentimento de insegurança que, neste momento, não se justifica”, destacou Marisa no comunicado.

Segue a nota na íntegra:

“Prezados amigos lojistas,

Gostaria de tranquilizar a todos após o incidente ocorrido hoje no shopping.

Uma pessoa, visivelmente alcoolizada, invadiu os corredores e causou alguns danos materiais em quiosques e pilares. Felizmente, não houve feridos e a situação foi rapidamente controlada pela segurança do shopping. O indivíduo já foi detido pelas autoridades competentes.

Entendemos o susto causado, especialmente aos colaboradores que presenciaram o ocorrido, mas é importante reforçar que se tratou de um caso isolado. Não há qualquer risco em andamento, não houve tiros e todas as medidas de segurança foram tomadas com a máxima eficiência.

Seguindo a orientação do Superintendente do shopping, reforçamos que a operação do dia segue normalmente, com todas as lojas funcionando até às 22h. Encerrar as atividades antes do horário pode gerar um sentimento de insegurança que, neste momento, não se justifica.

Contamos com o profissionalismo e a serenidade de todos para que possamos retomar a normalidade com responsabilidade e confiança.

Seguimos à disposição.

Atenciosamente,

Marisa Carneiro

Presidente – ASLOF”

