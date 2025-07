Prime Video anuncia série documental sobre Marília Mendonça

O Prime Video anunciou nesta segunda-feira (21/7), a produção de uma série documental sobre a cantora Marília Mendonça, a “Rainha da Sofrência”, que se tornou a artista mais ouvida do país e morreu em um acidente aéreo em 2021. As gravações terão início no mês de setembro, em Goiânia. A série ainda não tem nome oficial definido.

A produção promete contar a trajetória de vida e a carreira meteórica de Marília, uma das maiores vozes do sertanejo brasileiro. A ideia, de acordo com o Prime Vídeo, é revisitar os passos da cantora que marcou uma geração e transformou, para sempre, o cenário da música nacional.

Segundo o Prime Video, a produção terá acesso exclusivo a arquivos pessoais e depoimentos de amigos, familiares e parceiros de palcos e composições, revelando os bastidores de uma carreira construída com verdade, talento e emoção. Com seu carisma e voz poderosa, a artista conquistou uma legião de fãs pelo país.

Cristianópolis

Natural de Cristianópolis, na região sudeste de Goiás, Marília se consagrou como uma das principais representantes do sertanejo, abrindo caminho para outras mulheres no gênero com suas composições marcantes, como as amigas Maiara e Maraisa, companheiras em diversas composições e em apresentações pelo Brasil.

Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente de avião em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Ela havia viajado para fazer uma apresentação no local.

Além da artista, outras quatro pessoas também morreram no acidente: Abicieli Silveira Dias Filho, tio e assessor de Marília; Henrique Ribeiro, conhecido como Henrique Bahia, produtor geral; Geraldo Martins de Medeiros, piloto; e Tarciso Pessoa Viana, copiloto da aeronave.

Mesmo após a partida precoce, a voz de Marília continua presente em emissoras de rádio e plataformas de streaming, com grande número de acessos.

A série será produzida pela Kromaki e Chatrone, e dirigida por Susanna Lira. Valentina Castello Branco, Gabriela Altaf e Fabiana Assis integram o time de roteiristas.

Começa retirada do lixo que desmoronou no lixão de Padre Bernardo