Começa retirada do lixo que desmoronou no lixão de Padre Bernardo

Começou nesta segunda-feira (21) a retirada do lixo oriundo do desmoronamento ocorrido no lixão da empresa Ouro Verde, em Padre Bernardo, no dia 18 de junho. A operação está sendo executada pelos proprietários do empreendimento, em respeito ao compromisso que ele assumiram ao assinar um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) no dia 11 de julho. Esse serviço tem que terminar até o dia 15 de setembro de 2025.

Estão sendo utilizadas duas escavadeiras hidráulicas, nove caminhões para remoção (sendo que um já é da empresa), um caminhão-pipa, um rolo compactador (para melhoria do acesso e compactação da célula que vai receber o lixo temporariamente) e um trator de esteira. Estima-se que aproximadamente 42 mil metros cúbicos de lixo desmoronaram sobre o leito do córrego.

Todos os recibos de contratação de serviços e de locação de máquinas foram apresentados à Semad no dia 18 de julho, também conforme previa o TAC. A empresa também deu disponibilizou uma empresa com acreditação para fazer o monitoramento da qualidade da água na região. A primeira coleta estava ocorreu na última sexta, em oito pontos. As demais serão semanais, toda sexta. A Semad já realizava análise de água desde o dia seguinte ao desmoronamento, mas o laboratório da pasta não tem tecnologia necessária para fazer um estudo mais aprofundado sobre os metais pesados comumente encontrados no chorume.

O lixo retirado da grota está sendo acondicionado de forma temporária em uma célula dentro da mesma propriedade, devidamente recoberta com uma manta impermeabilizante. A empresa terá que encontrar um aterro sanitário com licença ambiental para receber o lixo de forma definitiva depois que ele secar.

