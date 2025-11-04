Cartórios promovem semana de cidadania e solidariedade em Goiânia e Aparecida de Goiânia

Entre os dias 3 e 9 de novembro, o programa Cartórios pelo Bem Social realiza uma série de atividades de cidadania, inclusão e solidariedade em comunidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia. A iniciativa, conduzida pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Goiás (Sinoreg-GO), mobiliza cartórios, instituições parceiras e voluntários para oferecer serviços gratuitos e atividades educativas em regiões em situação de vulnerabilidade.
Durante a semana, serão disponibilizados atendimentos jurídicos, oficinas criativas, reforço escolar, cursos de informática, aulas de balé e capoeira, além de ações voltadas à sustentabilidade, como hortas comunitárias e doação de alimentos.
Em Goiânia, o Grupo Espírita Amor e Vida (GEAV) é um dos principais parceiros, com projetos de acolhimento social e apoio à população em situação de rua, como o Rua Solidária, que oferece refeições, atendimento médico e escuta humanizada. O grupo também mantém hortas comunitárias, que contribuem para a segurança alimentar e fortalecem os laços comunitários.
No Setor Progresso, o Centro de Trabalho Comunitário Casa de Deus (CTC-CD) promove atividades voltadas ao fortalecimento social, com bazar solidário, aulas de balé, capoeira, bateria e informática, oficinas de costura, reforço escolar e ações para idosos e gestantes.
Em Aparecida de Goiânia, o Instituto Levanta-te e Anda é referência em educação e formação cidadã de crianças e adolescentes, oferecendo reforço escolar, cursos de Libras, aulas de judô e informática, além de atuar como ponto de acolhimento e desenvolvimento social.
Criado em 2022, o Cartórios pelo Bem Social tem o objetivo de aproximar a cidadania da população e mostrar que o trabalho dos cartórios vai além da emissão de documentos.
Programação
Terça-feira (04/11/2025)
- Instituto Levanta-te e Anda: curso de Libras (7h30 às 10h)
- GEAV: horta comunitária (8h às 12h e 14h às 17h)
- CTC-CD: oficina de costura (8h) e reforço escolar, esporte e cultura (14h)
Quarta-feira (05/11/2025)
- Instituto Levanta-te e Anda: reforço escolar e informática (7h30 às 11h e 16h às 19h)
- GEAV: horta comunitária (8h às 12h e 14h às 17h)
- CTC-CD: balé (18h), capoeira (19h30) e reforço escolar (14h)
Quinta-feira (06/11/2025)
- GEAV: Rua Solidária (6h às 10h30 – confecção; 18h30 às 21h – entrega e atendimento médico) e horta comunitária
- CTC-CD: reunião com gestantes (14h), reforço escolar (14h), atendimento jurídico (16h) e zumba (18h)
Sexta-feira (07/11/2025)
- Instituto Levanta-te e Anda: reforço escolar (7h30 às 11h e 16h às 19h)
- CTC-CD: reforço escolar (14h) e aula de bateria (17h)
Sábado (08/11/2025)
- Instituto Levanta-te e Anda: aulas de judô (8h e 16h) e festa do Dia das Crianças (9h)
- GEAV: aula de informática (8h) e horta comunitária (12h às 17h)
- CTC-CD: curso de informática (7h às 11h30) e acupuntura (13h)
Domingo (09/11/2025)
- GEAV: horta comunitária e acolhimento social (12h às 17h)