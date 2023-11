Casa Abrigo Sempre Viva oferece amparo a mais de 100 mulheres em Goiânia

No cenário de enfrentamento à violência contra as mulheres, a cidade de Goiânia destaca-se pela presença crucial da Casa Abrigo Sempre Viva. Sob a gestão da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres (SMPM), essa instituição representa um porto seguro para mulheres e seus filhos que enfrentam situações graves de violência doméstica, proporcionando-lhes um ambiente seguro e acolhedor. Em um período de três anos, a Casa Abrigo acolheu 103 mulheres e 93 crianças, oferecendo apoio indispensável em momentos de vulnerabilidade extrema.

A Casa Abrigo Sempre Viva funciona ininterruptamente, 24 horas por dia, oferecendo 10 cômodos estruturados, incluindo uma brinquedoteca, jardim, garagens e um espaço verde com árvores frutíferas. Seu propósito vai além do simples abrigo, buscando criar um ambiente propício para que as vítimas possam se reerguer, afastadas do perigo iminente que enfrentavam.

O acesso à Casa Abrigo se dá mediante encaminhamento das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam), onde as mulheres passam por escutas e triagens para garantir uma intervenção eficaz e personalizada, atendendo às necessidades específicas de cada caso.

A secretária da Mulher, Kátia Hyodo, destaca a importância do trabalho desenvolvido na instituição, visando empoderar as mulheres abrigadas, ampliando a consciência sobre relacionamentos saudáveis e facilitando a retomada de suas vidas, inclusive com a inserção no mercado de trabalho quando possível.

Equipe Multidisciplinar Garante Apoio Integral

A Casa Abrigo Sempre Viva se destaca pela presença de uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais e advogados. Essa equipe assegura que as mulheres recebam suporte abrangente, visando à reconstrução integral de suas vidas durante o período de abrigo, inicialmente estabelecido em 90 dias, podendo ser prorrogado conforme a avaliação da equipe.

A localização da Casa é mantida em absoluto sigilo para garantir a segurança das mulheres acolhidas, que muitas vezes fogem de ambientes perigosos e controladores.

Reforço na Estrutura para Melhor Atendimento

Além de desempenhar um papel crucial na rede de proteção às mulheres em situação de violência doméstica em Goiânia, a Casa Abrigo Sempre Viva receberá um reforço em sua estrutura. O prefeito Rogério, por meio da Secretaria da Mulher, viabilizará uma parceria com o Ministério das Mulheres para a obtenção de novos móveis e equipamentos, visando aprimorar ainda mais o atendimento oferecido. O cadastro junto ao órgão do Governo Federal já foi realizado, indicando um compromisso efetivo com a continuidade e aprimoramento desse importante serviço à comunidade.