Justiça

Casal que teve voo cancelado e precisou pernoitar em aeroporto será indenizado, decide TJ-GO

Viagem foi remarcada com tempo de espera de 10 horas. Para juiz, falha na prestação de serviços provocou ‘efetivo prejuízo’


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 16/09/2025 - 18:21

voo cancelado
Casal que teve voo cancelado e precisou pernoitar em aeroporto será indenizado (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Um casal que precisou pernoitar no aeroporto após ter o voo de Goiânia a Recife cancelado e remarcado com uma conexão, com tempo de espera de 10 horas, deverá ser indenizado em R$ 20 mil a título de danos morais. A decisão é do juiz de direito Roberto Bueno Olinto Neto, do 11º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia.

De acordo com a advogada Julianna Augusta, responsável pela defesa dos passageiros, o longo período de espera no aeroporto e a ausência da prestação de assistência material pela companhia aérea são situações que ensejam dano moral.

“O atraso se deu por tempo considerável e o casal precisou pernoitar no aeroporto. Isso é um prejuízo maior que um mero atraso de voo”, explica a especialista em direito aéreo.

Para o magistrado, houve falha na prestação dos serviços da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e ausência de assistência material obrigatória prevista na Resolução n° 400 da Anac.

“Indubitavelmente, a falha na prestação dos serviços ofertados pela parte requerida provocou um efetivo prejuízo extrapatrimonial em decorrência do período de espera suportado pela parte autora, pois teve que pernoitar no aeroporto, por culpa exclusiva da parte requerida.”

“A fim de prevenir a ocorrência de situação semelhante, arbitro o valor de R$ 10.000,00 para cada parte autora, totalizando R$ 20.000,00, a título de danos morais”, determinou na sentença.

A decisão é do dia 15 de agosto. Cabe recurso.

Gustavo Mendanha descarta ser vice e confirma foco no Senado pelo PSD

Avatar

Pesquisa