Caser Itaberaí: uma jornada de transformação e esperança

No coração do estado de Goiás, o Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Itaberaí (Caser) é mais que uma simples instituição de internação, é um espaço onde vidas se reinventam e ecos do passado se transformam em promessas de um futuro melhor. E, por trás dessa metamorfose, está a Fundação de Assistência ao Menor Inhumense (Fami), uma organização que, há décadas, semeia esperança e oportunidades para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A Fami, com sua longa trajetória de dedicação e cuidado, traz consigo um legado de transformação. Sua experiência acumulada ao longo dos anos tornou-se a chave para abrir portas, ressignificando a vida daqueles que um dia se viram à margem da sociedade. Cada passo dado pela fundação é uma prova de que, com apoio, acolhimento e educação, é possível mudar destinos.

No Caser, o atendimento é mais do que técnico, é um ato de afeto e um convite à reflexão, ao autoconhecimento e ao despertar da consciência. A fundação cria um ambiente onde o adolescente não é visto apenas como aquele que cometeu um erro, mas como um ser humano em constante evolução, capaz de se reinventar e trilhar um novo caminho. Cada atividade ali realizada, seja na educação, no esporte, nas oficinas ou na convivência familiar, é uma peça no grande mosaico da recuperação e da ressignificação.

O apoio do governo de Goiás tem sido um alicerce fundamental nessa jornada. Juntos, com a força das políticas públicas e a sensibilidade da Fami, o Caser se torna um reflexo de um novo tempo para o sistema socioeducativo. Goiás, ao lado da Fami, tem se renovado, dando aos jovens a oportunidade de reconstruir suas histórias, com dignidade, respeito e esperança.

Assim, o Caser de Itaberaí se ergue como um farol de transformação, não apenas no presente, mas como um símbolo de que é possível, sim, transformar o sofrimento em aprendizado e a dor em um novo começo. O caminho é longo, mas é trilhado com firmeza, com o coração aberto e com o olhar voltado para o futuro.

Hyago Barbosa é advogado e especialista em Políticas Públicas e Socioeducação pela UnB.