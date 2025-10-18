search
Brasil

Casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil sobem para 46; mortes continuam 8

Entre os casos ainda em investigação, a maior parte também está em São Paulo


Agência Brasil Por Agência Brasil em 18/10/2025 - 11:38

Casos Metanol Goiás
(Foto: Reprodução)

O Ministério da Saúde divulgou, nesta sexta-feira (17), que o Brasil contabilizou, até o momento, 46 casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas. Ainda há 87 ocorrências em investigação.

Entre os casos confirmados, 38 foram em São Paulo, quatro no Paraná, três em Pernambuco e um no Rio Grande do Sul. Ao todo, 528 suspeitas foram descartadas.

Entre os casos ainda em investigação, a maior parte também está em São Paulo (44 notificações). As outras suspeitas estão em Pernambuco (23), Rio de Janeiro (6), Piauí (3), Mato Grosso do Sul (2), Goiás (2), Paraná (2) e Bahia (1), Espírito Santo (1), Minas Gerais (1), Paraíba (1) e Tocantins (1).

Não houve nova confirmação do número de mortes causadas pela intoxicação por metanol desde a última quarta (15). São, ao todo, oito óbitos, que ocorreram no estado de São Paulo (seis pessoas) e em Pernambuco (duas).

Outros oito casos estão em investigação, sendo dois em São Paulo, três em Pernambuco, um no Mato Grosso do Sul, um em Minas Gerais e um no Parará. Ao todo, 26 suspeitas de mortes causadas por metanol foram descartadas.

Leia também: Polícia cumpre mandado contra acusado de estelionato na venda de imóvel, em Aparecida

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

O Concurso 2.783 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado (5) em São Paulo, teve um ganhador, que levou o prêmio de R$ 52.087.219,70.
Brasil

Mega-Sena acumula de novo e prêmio vai a R$ 48 milhões

17/10/2025
Veja regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Brasil

Veja regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

17/10/2025
Pesquisadores goianos cruzam o país em jornada pelo Cerrado e pela Caatinga
Brasil

Pesquisadores goianos cruzam o país em jornada pelo Cerrado e pela Caatinga

16/10/2025
Governo anuncia classificação indicativa para apps e nova faixa etária
Brasil

Governo anuncia classificação indicativa para apps e nova faixa etária

16/10/2025
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Brasil

INSS suspende programa de redução de fila por falta de verba

16/10/2025
Anvisa cannabis
Saúde

Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis, suplementos e medicamento injetável sem registro no Brasil

18/10/2025
Deputados Aqui
Política

Em 23 edições, Deputados Aqui gastou mais de R$ 1 milhão 

18/10/2025
Filiação e candidatura de José Eliton pelo PT são conversas apenas da presidência, diz Mauro Rubem
Política

Filiação e candidatura de José Eliton pelo PT são conversas apenas da presidência, diz Mauro Rubem

18/10/2025
Casos Metanol Goiás
Brasil

Casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil sobem para 46; mortes continuam 8

18/10/2025
Pesquisa