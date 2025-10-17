search
Polícia cumpre mandado contra acusado de estelionato na venda de imóvel, em Aparecida

No curso da investigação, descobriu-se que o imóvel negociado não era de propriedade do autor


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 17/10/2025 - 17:27

estelionato Aparecida
Polícia cumpre mandado contra acusado de estelionato na venda de imóvel, em Aparecida (Foto: PCGO)

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 5ª Delegacia Distrital de Polícia de Aparecida de Goiânia – 2ª DRP, cumpriu, nesta sexta-feira (17), mandado de busca e apreensão contra um homem de 40 anos, residente do município de Aparecida de Goiânia, investigado pelo crime de estelionato. A vítima, interessada em comprar um imóvel residencial, procurou o investigado, responsável por intermediar aluguéis e construir imóveis, ocasião em que celebrou um contrato de venda de lote, construção de imóvel e intermediação de financiamento bancário.

Após a celebração do negócio jurídico, o investigado informou que entregaria o imóvel em 30 dias úteis, tendo recebido uma entrada de R$ 21 mil. Transcorrido esse período, o autor parou de responder as mensagens de texto e as ligações telefônicas da vítima. Após muita insistência, por parte da consumidora, o investigado informou, sem nenhuma comprovação, que o financiamento bancário desta não havia sido aprovado. No curso da investigação, descobriu-se que o imóvel negociado não era de propriedade do autor.

Até o presente momento, a vítima não foi ressarcida de nenhum valor financeiro. Diante dos elementos produzidos, a autoridade policial representou pelo mandado de busca e apreensão, com o fim de coletar outros elementos que pudessem esclarecer o dolo de obter vantagem financeira ilícita, por parte do construtor, em prejuízo da cliente contratante.

Pesquisa