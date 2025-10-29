search
Segurança

Castro avalia que a Operação Contenção, no Rio, foi um sucesso

Para governador do Rio de Janeiro, as únicas vítimas dos confrontos foram os policiais mortos


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 29/10/2025 - 14:10

Operação Contenção: Castro avalia que foi um sucesso - Agência Brasil
Operação Contenção: Castro avalia que foi um sucesso - Agência Brasil

O governador do Rio de Janeiro (RJ), Cláudio Castro, avalia que a Operação Contenção foi um sucesso: “Temos muita tranquilidade de defender o que foi feito ontem. Queria me solidarizar com as famílias dos quatro guerreiros que deram a vida para libertar a população. Eles foram as verdadeiras quatro vítimas. De vítima ontem, só tivemos os policiais”, disse Castro em entrevista no Palácio Guanabara, sede do Executivo estadual, neesta quarta-feira, 29.

“Quais são os indícios que levam a crer que todos eram criminosos? O conflito não foi em área edificada. Foi todo na mata. Não creio que tivesse alguém passeando na mata num dia de conflito. Por isso a gente pode tranquilamente classificar de criminosos”, acrescentou o governador.

Número de mortos
Cláudio Castro disse ainda que o número oficial de mortos na operação das polícias Civil e Militar nos complexos da Penha e do Alemão nessa terça-feira (28) é de 58 mortos, incluindo os dois policiais civis e os dois policiais militares. Ele não explicou o motivo da mudança da contagem oficial, mas disse que o dado oficial vai mudar “com certeza”.

Ontem, o governo contabilizou 64 pessoas mortas, inclusive os quatro agentes das forças de segurança. O governador também não quis comentar sobre os cerca de 60 corpos retirados da área de mata pelos moradores do Complexo da Penha após a operação mais letal da história do estado.

O governador destacou que o estado do Rio é o epicentro do problema da segurança pública que “assola o Brasil”. “Mostramos ontem um duro golpe na criminalidade e que temos condições de vencer batalhas. Mas temos a humildade de reconhecer que essa guerra não será vencida sozinhos. Agora é momento de união e não de politicagem”.

Moradores do Rio de Janeiro viveram momentos de medo nessa terça-feira (28) diante da operação policial. Milhares de pessoas enfrentaram dificuldades para conseguir chegar em casa devido aos bloqueios das vias da cidade, além de terem de fugir dos tiroteios.

 

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Quirinópolis
Segurança

PCGO prende fazendeiro suspeito de causar incêndio de grande proporção em Quirinópolis

29/10/2025
Polícia Federal Goiás
Segurança

PF deflagra operação para combater fraudes eleitorais em Goiás

23/10/2025
Operação Cerrado: Polícia Civil de Goiás prende integrantes de grupo criminoso responsável por homicídio ligado ao tráfico de drogas em Goiânia
Segurança

Polícia prende traficantes de drogas responsáveis por morte em Goiânia

22/10/2025
Polícia Civil
Segurança

Polícia Civil desarticula grupo que ameaçava moradores de Aparecida de Goiânia

21/10/2025
Governo autua 19 estabelecimentos em operação para combater falsificação de bebidas
Segurança

Governo autua 19 estabelecimentos em operação para combater falsificação de bebidas

07/10/2025
Caiado Rio Janeiro
Poder

Caiado confirma morte de quatro goianos ligados ao tráfico em operação no Rio de Janeiro

29/10/2025
Atendimento virtual do IPVA é restabelecido pela Meta
Trânsito

Atendimento virtual do IPVA é restabelecido pela Meta

29/10/2025
PGR diz que aguarda esclarecimentos de Castro para avaliar medidas
Brasil

PGR diz que aguarda esclarecimentos de Castro para avaliar medidas

29/10/2025
Fiscalização flagra carga irregular de óleo para lubrificantes em Goiânia Fiscalização flagra carga irregular de óleo para lubrificantes em Goiânia Última Atualização em 29 de outubro de 2025 Categoria Notícias Ação do Fisco Estadual interrompeu entrega de óleo rerrefinado pronto para ser envasado e vendido de forma irregular - Divulgação
Geral

Fisco flagra carga irregular de óleo para lubrificantes em Goiânia

29/10/2025
Pesquisa