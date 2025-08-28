Cavalhadas chegam à cidade de Goiás neste fim de semana

A cidade de Goiás recebe neste fim de semana (29 e 30/8) mais uma edição do Circuito das Cavalhadas, tradição de 205 anos. A encenação da batalha entre mouros e cristãos será realizada no Estádio Municipal Dr. Hélio de Loyola, a partir das 18h, com entrada gratuita.

Tradição histórica

As Cavalhadas da cidade de Goiás ocorreram pela primeira vez em 1820, durante as festas do Divino Espírito Santo, e foram promovidas ininterruptamente por cem anos. Após pausas e retomadas, o retorno definitivo aconteceu em 2022, dentro do Circuito das Cavalhadas promovido pelo Governo de Goiás. A cidade, reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, preserva tradições seculares e fortalece o turismo local com o evento.

Circuito 2025

A edição na cidade de Goiás marca a reta final do Circuito 2025, sendo o 12º município a realizar a festa neste ano. As próximas apresentações serão em Pilar de Goiás (6 e 7 de setembro), Corumbá de Goiás (5, 6 e 7 de setembro) e Silvânia (20 e 21 de setembro). Para viabilizar o circuito em 15 municípios, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, destinou R$ 4 milhões em 2025, garantindo estrutura de arquibancadas, tendas, banheiros e demais instalações para receber o público com segurança.

