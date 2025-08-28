search
Economia

Morador de Luziânia ganha prêmio de R$ 50 mil da Nota Goiana

Sorteio de agosto distribuiu R$ 200 mil entre consumidores participantes do programa


Sorteio de agosto da Nota Fiscal Goiana distribuiu R$ 200 mil em dinheiro para os consumidores inscritos no programa. Foto: Secretaria da Economia – Governo de Goiás.

Morador de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, Felipe Barros foi o ganhador do prêmio principal de R$ 50 mil do sorteio de agosto da Nota Fiscal Goiana. O sorteio, de número 105, foi realizado nesta quinta-feira (28), na sede da Secretaria da Economia, com a participação de mais de 450 mil consumidores que colocaram o CPF nas notas fiscais.

 

Outros prêmios

Além do prêmio principal, foram sorteados três prêmios de R$ 10 mil, destinados a moradores de São Luís de Montes Belos, Senador Canedo e Goiânia. Também houve quatro prêmios de R$ 5 mil, contemplando dois moradores de Goiânia, um de Ceres e um de Ouvidor. No total, foram distribuídos R$ 200 mil em dinheiro. Outros municípios receberam 50 prêmios de R$ 1 mil e 100 de R$ 500.

 

Consulta online

A lista completa dos ganhadores já está disponível no site da Nota Goiana. Para receber os valores, é necessário acessar a área restrita com login e senha e preencher o formulário com os dados bancários. Além disso, os bilhetes acumulados também serão válidos para o desconto no IPVA (Imposto sobre Veículos Automotores) de 2026, que varia entre 5% e 10% e pode ser consultado na plataforma do programa, na seção “Bilhetômetro de IPVA”.

Pesquisa