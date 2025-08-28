Polícia Civil cumpre mandado em operação contra furto de modems em Aparecida de Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia – 2ª DRP, cumpriu mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Modem Fantasma, que investiga um esquema criminoso de furto e receptação de equipamentos de telecomunicações.

Esquema criminoso

As investigações apontaram a existência de uma estrutura voltada à subtração de equipamentos, como modems de internet, de uma empresa do setor. O esquema contava com a participação de um funcionário da própria companhia de telecomunicações, responsável por repassar dados sigilosos de clientes aos criminosos.

De posse das informações, os suspeitos se passavam por funcionários da operadora, acessavam residências e subtraíam os equipamentos, que posteriormente eram comercializados por meio de uma empresa informal.

Apreensões realizadas

Durante as diligências, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e equipamentos de telecomunicações. Os crimes investigados incluem furto qualificado (Art. 155, §4°, II do CP), receptação (Art. 180 do CP) e associação criminosa (Art. 288 do CP).

A Operação Modem Fantasma teve como objetivo apreender equipamentos, documentos e dispositivos eletrônicos que possam conter registros da atividade criminosa, visando identificar a extensão completa do esquema e responsabilizar todos os envolvidos.

Dados em Goiás

Em Goiás, os registros de furtos continuam sendo expressivos, conforme o balanço da Secretaria de Segurança Pública referente a 2024. No ano, foram contabilizados 14.197 furtos em residências, 9.135 em comércios, 3.645 furtos de veículos e 5.591 casos de furtos a transeuntes. Esses números mostram a dimensão dos crimes patrimoniais no estado e explicam a importância das operações que também combatem a receptação, já que boa parte dos bens furtados é inserida em esquemas de revenda ilegal, como o desarticulado pela Operação Modem Fantasma.

