Mega-Sena 2.907 sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

As seis dezenas do concurso 2.907 da Mega-Sena serão sorteadas nesta quinta-feira (28), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube e também pelo Facebook das Loterias Caixa, permitindo que apostadores de todo o país acompanhem em tempo real a definição do novo milionário — caso haja acertador das seis dezenas.

Como apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas credenciadas espalhadas pelo Brasil, além do site e aplicativo da Caixa. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Além da modalidade tradicional, os jogadores podem optar pelo Bolão Caixa, em que várias pessoas se unem para aumentar as chances de acerto. Nesse formato, as cotas podem ser adquiridas diretamente nas lotéricas, com preços variáveis de acordo com o número de participantes.

Chances de ganhar

As chances de vencer o prêmio principal da Mega-Sena variam de acordo com a quantidade de dezenas marcadas. Em um jogo simples de seis números, a probabilidade é de 1 em 50.063.860. Já em uma aposta com 15 dezenas — o limite máximo permitido —, a chance aumenta para 1 em 10.003.

Impacto econômico

A arrecadação das apostas não beneficia apenas os ganhadores. Uma parte significativa do valor é destinada a áreas essenciais como saúde, educação, segurança e esporte, reforçando a importância social das loterias. De acordo com a Caixa, quase metade de tudo o que é arrecadado com as apostas vai para investimentos em programas sociais do governo federal.

Últimos resultados

No concurso anterior, de número 2.906, realizado na terça-feira (26), nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulado havia chegado a R$ 35 milhões. Na ocasião, 65 apostas acertaram a quina e receberam, cada uma, mais de R$ 49 mil. Outras 4.323 apostas ganharam a quadra, com prêmios individuais de aproximadamente R$ 1.100.

Curiosidades sobre a Mega-Sena

Criada em 1996, a Mega-Sena é atualmente a loteria de maior popularidade e maior prêmio do Brasil. Além dos sorteios regulares às terças, quintas e sábados, a modalidade conta com concursos especiais, como a Mega da Virada, realizada em 31 de dezembro, que em 2024 pagou mais de R$ 600 milhões, o maior valor da história das loterias brasileiras.

Serviço