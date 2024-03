O Sistema OCB/GO realizará o 1º Dia do Cooperativismo em Aparecida de Goiânia neste sábado, 16, com o apoio da Prefeitura Municipal e de cooperativas goianas. O evento proporcionará uma variedade de serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação, meio ambiente e lazer para a população. Além disso, estão programadas apresentações musicais de artistas regionais. A programação terá início a partir das 8 horas, na Praça João de Barro, no Setor Célia Maria, ao lado do AparecidaPrev.