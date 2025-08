CelgPar abre Data Room de suas empresas investidas como preparativo para o leilão de 30 de setembro

A Companhia Celg de Participações (CelgPar) abriu a Sala de Informações/Data Room para os potenciais investidores interessados no processo de alienação das participações detidas pela companhia em empresas investidas no setor de geração e transmissão de energia elétrica. A companhia realiza leilão de alienação das ações em sociedades investidas, na sede da B3, a bolsa de valores brasileira sediada na cidade de São Paulo, no próximo dia 30 de setembro, e já acompanha as movimentações no mercado com investidores interessados na oportunidade.

A CelgPar é uma sociedade de economia mista e de capital autorizado cujo acionista majoritário é o Estado de Goiás e que, além da participação das empresas investidas que vão a leilão, opera duas pequenas hidrelétricas e mais quatro usinas fotovoltaicas. Em 30 de setembro vão à leilão na bolsa de valores os seguintes lotes de empresas investidas:

· Lote A

Serão leiloados 100% das ações de emissão da Firminópolis Transmissão S.A. e 100% das ações de emissão da Lago Azul Transmissão S.A., pelo preço mínimo de R$ 62,2 milhões.

· Lote B

Serão leiloados 49% das ações de emissão da Pantanal Transmissão S.A., pelo preço mínimo de R$ 31,9 milhões.

· Lote C

Serão vendidas 20% das ações de emissão da Energética Fazenda Velha S.A., pelo preço mínimo de R$ 8,7 milhões.

· Lote D

Serão leiloados 37,5% das ações de emissão da Energética Corumbá III S.A., pelo preço mínimo de R$ 91,8 milhões.

A CelgPar já realizou um roadshow no último dia 30 de junho, na mesma B3, e agora está com o Data Room disponível onde os interessados devem seguir as instruções e regras de acesso constantes do Manual de Procedimentos de Auditoria (Anexo 03 do Edital de Leilão).

Para o presidente da CelgPar, Fernando Navarrete, “a abertura do data room representa a oportunidade de investidores acessarem todos os dados e informações sobre as empresas investidas da CelgPar e suas potencialidades de negócio no crescente mercado de energia”. O executivo, considera este um passo importante nesta etapa pré-leilão pois, além de acessar demonstrações financeiras, relatórios técnico-operacionais, laudos de valuation e outras, o data room é também um ambiente através do qual os investidores habilitados poderão esclarecer todas as suas eventuais dúvidas sobre as empresas constantes em cada um dos lotes que estarão disponíveis no leilão da B3.