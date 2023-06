Censo 2022 do IBGE: Senador Canedo foi a cidade que mais cresceu no país

Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia, possui uma população de 155.635 habitantes, nos últimos 12 anos, conforme relatório divulgado pelo Censo Demográfico do IBGE de 2022. Esse número representa um crescimento de 84,32% em relação ao levantamento anterior, realizado em 2010. Esses dados evidenciam o contínuo crescimento do município, que se destaca tanto em arrecadação quanto em qualidade de vida.

Comemorando recentemente 34 anos de emancipação política, Senador Canedo se tornou um município independente a partir dos primeiros aglomerados formados durante a construção da estrada de ferro. O município obteve um grande impulso na década de 90, com a implantação do principal polo de distribuição da Petrobrás na Região Centro-Oeste. Essa expansão tem atraído migrantes de várias partes do país em busca de novas oportunidades de emprego e renda. Além disso, a implantação de condomínios horizontais nos últimos anos tem impulsionado o comércio e o setor de serviços local.

Senador Canedo é reconhecida por sua limpeza e eficiente coleta de lixo, contando com 99% de suas ruas pavimentadas. O município possui 7 parques e 71 praças, que contribuem para a convivência e o lazer da população. Além disso, dispõe de uma autarquia própria responsável pelos serviços de água e esgoto, que está investindo R$50 milhões. Prevê-se que até novembro deste ano a universalização dos serviços de água tratada seja alcançada, e até metade do próximo ano, 70% dos imóveis estarão conectados à rede de esgoto. Quanto à segurança pública, Senador Canedo conta com um sistema de videomonitoramento eficiente, que cobre todas as escolas, unidades de saúde municipais e principais vias da cidade, integrado à Guarda Civil Municipal e à Polícia Militar.

O prefeito Fernando Pellozo destaca os desafios enfrentados pela administração municipal diante do crescimento do município. Ele ressalta a necessidade de investimentos em infraestrutura, afirmando que mais de 200 obras já foram entregues ou estão em andamento durante sua gestão, visando atender às demandas da população. Entre as melhorias previstas para este ano, destacam-se a entrega do Paço Municipal, a conclusão do Complexo Turístico do Morro e o início das obras do primeiro Hospital Municipal da cidade, um empreendimento público essencial.