Centenário de Antônio Poteiro é tema da 7ª edição da Fargo

De 14 a 18 de maio, o Centro Cultural Oscar Niemeyer será o palco da 7ª edição da Feira de Arte Goiás (Fargo). Considerada a maior feira de negócios de arte do Centro-Oeste, a Fargo 2025 celebrará o centenário de Antônio Poteiro, um dos ícones da arte popular brasileira, e continuará com seu compromisso de valorizar a produção artística local e democratizar o acesso à cultura. O evento conta com o apoio do Programa Goyazes, mecanismo de fomento do Governo de Goiás, gerido pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Neste ano, a programação destacará o trabalho de Antônio Poteiro, conhecido por suas vibrantes esculturas em cerâmica e suas representações do cotidiano, que transmitem com originalidade e força poética o imaginário popular brasileiro. Além disso, a feira apresentará lançamentos de livros, imersões artísticas e debates sobre arte contemporânea, patrimônio cultural e pensamento crítico.

A Fargo também evidencia o crescimento dos artistas que participaram das edições anteriores. Se, na primeira edição, muitos expositores estavam começando suas carreiras, hoje diversos deles já possuem projeção nacional, refletindo o impacto da feira no fortalecimento do mercado artístico no Centro-Oeste.

Mercado

Wanessa Cruz, organizadora e curadora do evento, destaca a evolução da feira desde sua criação: “A Fargo começou com coragem e aprendizado. Hoje, se consolidou como uma plataforma essencial para o mercado de arte, conectando artistas, colecionadores e o público de maneira significativa.”

Voltada tanto para colecionadores quanto para aqueles que desejam se aprofundar no universo das artes, a Fargo 2025 tem como objetivo quebrar paradigmas e tornar a arte mais acessível a todos. A feira oferece experiências e conteúdos que incentivam o envolvimento dos participantes com o cenário artístico, convidando-os a explorar e interagir com a rica diversidade cultural e criativa apresentada.

Especialista alerta sobre prazos e regras para as eleições de 2026