Central de Transplantes promove diálogos sobre doação de órgãos

De sexta-feira, 22, a domingo, 24, quem passar pelo Shopping Cerrado poderá esclarecer dúvidas sobre a doação e o transplante de órgãos e tecidos. Isso porque servidores da Central Estadual de Transplantes de Goiás estarão em campanha no mall para sensibilizar e informar a população sobre os aspectos que envolvem os procedimentos. A ação acontecerá das 10h às 22h, na praça de eventos localizada em frente à loja Renner.

Sandra Amorim, coordenadora da ação, conta que a equipe irá levar informação e esclarecer dúvidas como o que é a morte encefálica, o que diferencia a morte encefálica do coma, como se tornar um doador, se precisa deixar por escrito em algum documento, os tipos de doadores, a diferença entre doador vivo e doador cadáver, se o corpo fica deformado depois da doação de órgãos, entre outros questionamentos.

“A maioria da população acredita que tem que deixar um documento, mas a doação de órgãos acontece pela vontade do doador. Então ele tem que manifestar para a família que quer ser um doador quando a morte chegar”, adianta. Sandra também acredita que haverá mais pessoas interessadas no assunto após o transplante do Faustão. “As pessoas acham que ele furou a fila, mas na verdade não. A questão é que ele é uma pessoa da mídia, que teve visibilidade, mas nós temos exemplos de goianos que também ficaram poucos dias na fila e foram contemplados com um órgão”, revela.

A ação faz parte da campanha Setembro Verde, uma iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), para intensificar ações de educação, informação e sensibilização da população sobre as doações de órgãos. O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.