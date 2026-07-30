Central Mais Empregos oferece 3 mil vagas na grande Goiânia

Mais de 3 mil vagas de emprego estão abertas em Goiânia e região metropolitana, conforme aviso da Central Mais Empregos, unidade da Secretaria de Estado da Retomada. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade, com salários entre R$ 1.621 e R$ 4.500, além de vagas destinadas a jovens aprendizes e pessoas com deficiência. Dentre as funções com maior número de postos disponíveis estão ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística e atendente de telemarketing.

Do total de vagas, mais de 1,8 mil não exigem experiência profissional, ampliando as chances de inserção para quem procura o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho. A relação de vagas também contempla funções que exigem formação técnica ou ensino superior, como analista contábil e supervisor de logística. Há também processos seletivos abertos com contratação imediata para motorista carreteiro, operador de mini-carregadeira, operador de usina de micro-revestimento asfáltico, faturista, eletricista veicular, auxiliar de produção e executivo comercial.

Os interessados podem procurar a Central Mais Empregos, localizada na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, no Setor Central, em Goiânia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, levando documento oficial com foto e comprovante de endereço. Também é possível consultar as vagas e realizar o cadastro pelo aplicativo Minha Vaga, disponível gratuitamente para download na App Store ou Play Store. A equipe da Central orienta que os trabalhadores busquem atendimento para identificar as vagas mais compatíveis com seu perfil profissional e mantenham a qualificação em dia, aumentando as possibilidades de contratação.