CEUB inaugura Clínica Médica Escola para Atendimento Ambulatorial à Comunidade

O Centro Universitário de Brasília (CEUB) lançou oficialmente sua Clínica Médica Escola, proporcionando atendimento médico ambulatorial à comunidade local. Sob a gestão do Centro de Atendimento à Comunidade (CAC), a iniciativa visa oferecer serviços de saúde de qualidade a preços acessíveis.

A Clínica, situada no Edifício União, no Setor Comercial Sul de Brasília (SCS), conta com uma equipe composta por médicos professores, orientadores de práticas e estagiários do curso de Medicina do CEUB. Os atendimentos, que abrangem diversas especialidades médicas, incluindo Clínica Geral, Reumatologia, Psiquiatria, Cardiologia, Geriatria e Ginecologia/Obstetrícia, visam garantir uma assistência abrangente e especializada para os pacientes da região.

A taxa de consulta é de R$ 40, um valor acessível em comparação aos praticados em clínicas privadas. Os agendamentos podem ser realizados por telefone, através do número (61) 3966-1660, ou presencialmente na própria Clínica Médica Escola.

Essa iniciativa não apenas oferece cuidados de saúde à comunidade, mas também proporciona uma valiosa experiência prática aos alunos do curso de Medicina do CEUB, contribuindo para sua formação acadêmica e profissional.