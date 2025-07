Chuva de meteoros promete espetáculo no céu e começa nesta quinta

Se você é apaixonado pelo céu noturno, prepare-se para um dos eventos mais aguardados do ano. A chuva de meteoros Perseidas está prestes a começar, prometendo noites deslumbrantes para aqueles são eternos admiradores dos fenômenos astronômicos.

Com velocidade impressionante e centenas de meteoros visíveis por hora, este fenômeno natural promete encantar astrônomos e curiosos em todo o mundo.

As Perseidas ocorrem quando a Terra cruza a trilha de detritos deixada pelo cometa Swift-Tuttle. As pequenas partículas entram na atmosfera em alta velocidade e se desintegram, criando os famosos rastros de luz que conhecemos como estrelas cadentes.

De acordo com a Sociedade Astronômica Espanhola, o nome “Perseidas” vem da constelação de Perseu, de onde os meteoros parecem se originar. Por isso, cada chuva leva o nome da constelação que marca seu ponto de radiação no céu.

Popularmente, esse fenômeno também é chamado de “Lágrimas de São Lourenço”, pois costuma atingir seu pico por volta do dia 10 de agosto, data que coincide com o dia do santo.

Quando será a chuva de meteoros Perseidas em 2025?

A temporada da chuva de meteoros Perseidas começa oficialmente em 17 de julho e segue até 24 de agosto.

No entanto, o ponto máximo de atividade será entre os dias 11 e 13 de agosto, com destaque para a noite de 12 de agosto, por volta das 22h (horário local) quando será possível ver até 200 meteoros por hora, dependendo das condições do céu.

Como e onde observar as Perseidas

A boa notícia é que não é necessário telescópio ou equipamentos sofisticados para acompanhar a chuva de meteoros Perseidas. Basta estar em um local escuro, com baixa poluição luminosa, e ter um pouco de paciência.

Dicas para uma boa observação:

O radiante da chuva, ponto do céu de onde os meteoros parecem surgir, estará visível durante toda a noite, o que torna a chuva de meteoro Perseidas ainda mais especiais.

Um espetáculo natural para toda a família

Observar uma chuva de meteoros Perseidas é uma experiência que conecta a todos com a grandiosidade do universo. Seja com amigos, família ou mesmo sozinho, vale a pena reservar uma noite para olhar para o céu e contemplar esse espetáculo gratuito da natureza.

Então, anote na agenda: de 11 a 13 de agosto, olhe para o alto e não perca a chance de fazer um pedido a uma estrela cadente!

