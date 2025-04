Cidade de Goiás se prepara para a Procissão do Fogaréu

Conhecida por suas fortes manifestações culturais, a cidade de Goiás se prepara para as celebrações da Semana Santa, que em 2025 completarão 280 anos de história na antiga capital do estado. Os eventos contam com o apoio do Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), no valor de R$ 200 mil. O município também foi contemplado no Programa Goyazes, com o incentivo de R$ 199 mil e patrocínio da Equatorial Energia.

A programação completa está disponível no site semanasantaemgoias.cultura.go.gov.br. As festividades tiveram início com a Semana dos Passos, de 31 de março a 5 de abril, e a Semana das Dores, de 6 a 12 de abril, com missas diárias em diferentes igrejas da cidade vilaboense. A Procissão do Fogaréu ocorre na quarta-feira (16/4). Já a Folia do Divino Espírito Santo, na Catedral de Sant’Ana, será nos dias 21 e 22 de abril.

A secretária da Cultura, Yara Nunes, destaca o turismo religioso como um dos principais atrativos da cidade de Goiás, tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. “A fé e a cultura do povo vilaboense, por meio dessa tradição de quase três séculos, atraem milhares de turistas de todo o mundo, ajudando a fortalecer a economia local. Com o apoio do Governo de Goiás, seguimos trabalhando para garantir a infraestrutura necessária para que todos os visitantes tenham uma experiência única e emocionante”, explica.

Farricocos

O governador Ronaldo Caiado irá prestigiar a Procissão do Fogaréu, considerada Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Goiás. A encenação terá início às 23h59, em frente ao Museu de Artes Sacras da Boa Morte, quando devotos vestidos com capas de diversas cores, chamados de farricocos, invadem a antiga Vila Boa com tochas, e percorrem o trajeto da Procissão com as luzes da cidade apagadas.

Realização

A Semana Santa na cidade de Goiás é uma promoção da Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, fundada em 1745, juntamente com a Organização Vilaboense de Artes e Tradições – OVAT, a Catedral de Sant’Ana (Pároco Augusto Cezar Pereira), o Santuário de Nossa Senhora do Rosário (Pároco e reitor Frei Cristiano Bhering) e a Paróquia de Santa Rita (Pároco Dennis Divino).

