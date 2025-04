PM reforça ações nas rodovias durante o feriado da Semana Santa

A Polícia Militar inicia nesta quarta-feira (16/4) a Operação Semana Santa e Tiradentes 2025. A ação visa a incrementar o policiamento em todas as regiões e rodovias do Estado durante o período do feriado prolongado. Haverá atenção especial às estradas que levam a grandes eventos religiosos. É o caso da GO-070, em direção à cidade de Goiás, município onde ocorre a tradicional Procissão do Fogaréu.

O trabalho se estenderá até a próxima terça-feira (22/4), com um reforço significativo no efetivo operacional. O trabalho inclui o uso de horas extras, patrulhamento intensificado e ações nos postos de fiscalização. Serão aproximadamente 1,2 mil policiais e 100 viaturas, de forma a conscientizar os condutores. A ação também busca prevenir a ocorrência de acidentes, crimes e garantir o bom andamento das festividades religiosas.

Para isso, o lançamento da operação ocorre de forma simultânea nas áreas de todos os Comandos Regionais; na Cidade de Goiás, onde também acontecerá o Comando-Geral Itinerante; e em Caldas Novas. “O foco é assegurar que a população goiana e os turistas que visitam o Estado possam desfrutar das celebrações com segurança”, afirma o comandante de Policiamento Rodoviário, coronel Rogério Correa Batista. “Que respeitem a ordem pública e preservem a paz social”, acrescenta.

Também haverá equipes estrategicamente concentradas em rodovias de acesso a destinos turísticos, como as cidades de Pirenópolis, Goianésia, Jaraguá, Três Ranchos, Cavalcante e Alto Paraíso de Goiás. Com efeito, a fiscalização busca averiguar o cumprimento das normas de trânsito, incluindo o uso do cinto de segurança, limites de velocidade, ultrapassagens e consumo de álcool ao volante. Em caso de emergência, a PM orienta a acionar o Batalhão Rodoviário pelo telefone 198.

